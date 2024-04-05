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В Россию пытались ввезти иконы, начиненные взрывчаткой

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- Светлана Лаптева
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ФСБ России перекрыла канал контрабандной доставки с Украины в РФ взрывчатки, которую перевозили через территорию Евросоюза под видом церковных икон и утвари. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в центре общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Федеральной таможенной службой России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза", - указано в сообщении.

Взрывчатка иностранного производства была обнаружена в партии икон при досмотре автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка", который находится в Псковской области на границе с Латвией.

Груз следовал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Из него извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Как уточнил начальник отдела ЭКЦ МВД России по региону Дмитрий Белоцерковский, комментарий которого приводится на кадрах ФСБ, указанным взрывчатым веществом был гексоген, количества которого хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

После обнаружения груза задержано причастное к преступлению лицо, личность которого не раскрывается. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору").

Организаторов и других соучастников преступления объявят в розыск и также привлекут к ответственности, подчеркнули в ФСБ.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/436220
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