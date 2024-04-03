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Регистрация номера телефона по паспорту крайне важна! И вот почему

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Казалось бы, номер телефона – это просто набор цифр. Но добавьте к этим цифрам ФИО, и ситуация в корне изменится. Плюс, если этот номер закреплен за конкретным физическим лицом по договору с оператором связи, то говорить об обезличенности набора цифр вовсе не приходится.

Новые правила, утверждённые постановлением Кабмина и вступившие в силу с 1 апреля в Кыргызстане для всех абонентов, помогают максимально защитить личные данные абонентов и обеспечить дополнительную безопасность.

Почему это особенно важно сейчас

Напомним, в Бишкеке усилены меры безопасности. До глубины души потрясают трагические новости о террористических атаках. Недаром наши спецслужбы значительно усилили меры по обеспечению национальной безопасности, различным службам и ведомствам также поручено довести до персонала и работников информацию о проявлении бдительности, даны специальные указания службам безопасности и владельцам крупных торгово-рыночных и развлекательных центров.

100%-ная регистрация номеров телефонов по паспорту даст полную деанонимизацию телефонных звонков и ограничит возможности преступников.

Анонимные SIM-карты опасны

Кыргызстанцы используют свой номер телефона как метод идентификации во многих сервисах, например, в банках, электронных кошельках или привязывают свои номера телефонов к аккаунтам в социальных сетях. И если не пройти персонификацию номера, это чревато рисками: абоненты рискуют лишиться своего номера из-за мошенников и потерять доступ к сервисам и даже деньгам на счетах. Многие сервисы, вроде Facebook или Gmail, предлагают привязать телефонный номер к аккаунту для большей безопасности.

Это означает, что, если мошенникам удается получить контроль над SIM-картой, они фактически получат доступ ко всей цифровой жизни абонента: соцсетям, рабочей и личной переписке, деньгам. Сколько случаев мошенничества и воровства наблюдается в последнее время! Методы постоянно меняются, схемы совершенствуются – суть одна, люди теряют деньги.

"Зелёный свет" только добросовестным абонентам

С 1 апреля со стороны сотовых операторов на новых SIM-картах блокируются услуги связи до момента регистрации номера. Как только абонент добросовестно проходит регистрацию номера по паспорту, услуги связи становятся ему доступны.

Плюсы персонификации номера

• Самый простой способ обезопаситься – персонифицировать свой номер, привязав его к паспорту. Зарегистрированный номер можно будет восстановить (заменить SIM-карту) только с паспортом. Это обеспечит дополнительную защиту от возможных мошеннических действий.

• Все операции с номером сможет осуществлять только его владелец, если номер используется для онлайн-банкинга, доступа к онлайн-ресурсам и для других операций.

• После регистрации номера абоненты смогут не только обезопасить себя от мошеннических действий, но и будут иметь больше возможностей. Регистрация SIM-карты поможет проще восстановить номер при утере SIM-карты или телефона. С помощью зарегистрированной SIM-карты можно управлять своим номером и получать подробную детализацию.

Таким образом, регистрация номера телефона по паспорту крайне важна во имя нашей же безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/436239
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