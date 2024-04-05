Музеи Бишкека: интересная прогулка выходного дня

В Кыргызстан туристы обычно приезжают ради здешних живописных пейзажей. Ведь всем нравятся величественные горы и кристально чистые озера. Но в столице есть и другие интересные достопримечательности, которые стоит обязательно увидеть. Речь сегодня пойдет о музеях, расположенных в Бишкеке.

Начать экскурсию стоит с Национального исторического музея. Он знакомит туристов не только с прошлым региона, но и с его современными культурными традициями. Тут собрана большая коллекция исторических находок, включая изделия из бронзы и керамики, национальные музыкальные инструменты прошлых лет, традиционные наряды разных этносов Кыргызстана и пр.

Особый интерес для туристов представляет Мемориальный дом-музей М. В. Фрунзе. Здесь много лет находятся в сохранности личные вещи революционера. Отдельную экспозицию занимает выставка произведений искусства, посвященных Фрунзе.

Любителям прекрасного стоит наведаться в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств. Он был назван в честь Гапара Айтиева. Тут собрана огромная коллекция полотен кисти кыргызских художников разных эпох, а также скульптуры, причем не только каменные, но и вырезанные из древесины.

Завершить свое путешествие можно в Музей Великой пустоты. Это дом 70-летнего художника А. Скреплева. Одно из помещений здесь выделено под картины Алексея. А в соседнем можно увидеть "солнечную сауну". Ее так называют благодаря огромному количеству бликов, которые распространяют сотни находящихся в комнате хрустальных шариков. Обратите внимание и на пирамиду с водой. Но чтобы попасть в нее, придется намокнуть.

Есть чем заняться в Бишкеке и любителям азартных развлечений. Букмекерские конторы в Кыргызстане вполне легальны и принимают ставки на различные спортивные события. Причем чтобы их сделать, вовсе не обязательно даже выходить из дома. Букмекеры сегодня работают и онлайн. Кстати, новичкам после регистрации они предлагают хорошие приветственные бонусы. Поэтому если ставка сыграет, то можно рассчитывать на удвоение выигрыша.