MedExpo Kyrgyzstan-2024 – главное событие в здравоохранении Кыргызстана

В Бишкеке состоялась церемония торжественного открытия Недели здравоохранения в Кыргызской Республике, а также 18-й Международной специализированной выставки MedExpo Kyrgyzstan. Она проходит на манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта им. Б.Турусбекова. Более 80 отечественных и зарубежных компаний из 10 стран мира представили медицинское оборудование различного профиля, расходные материалы и фармацевтические препараты. Ежедневно проходят мастер-классы от ведущих специалистов на актуальные темы медицинского маркетинга. В рамках первого дня мероприятия состоялся VIP-тур по выставочным стендам экспонентов, первые научные медицинские семинары-презентации и осмотр выставки посетителями.

"Для повышения качества медобслуживания важно, чтобы между частными и государственными клиниками была конкуренция", - уверен посетивший выставку министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

В достойном ряду участников MedExpo Kyrgyzstan-2024 и ОсОО "ЮРФА" - крупная ведущая национальная круглосуточная сеть диагностических центров, предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от первичного приёма до высокотехнологичной диагностики и реабилитации.

"ЮРФА уже десять лет подряд участвует в данной выставке, - рассказал медиаэксперту по вопросам здравоохранения Елене Баялиновой Эркин Кимсанов, первый заместитель генерального директора ОсОО "ЮРФА". - Очень полезное мероприятие, потому что по нему мы сверяем шаги развития. На этот раз ЮРФА выставляет себя не как дистрибьютор оборудования, а презентует услуги своих центров: лучевой диагностики, клинико-диагностической лаборатории, многопрофильного консультативного центра и центра медицинской реабилитации. На двух наших стендах представлены УЗИ-исследование на УЗИ-сканере Affinity70, лимфодренажный комплекс BTL, в семинарской комнате проходит презентация врача-рентгенолога Чолпонбека Жунушалиева "Возможности магнитно-резонансной ангиографии (все виды ангиографических методов исследований), розыгрыш ценных призов для слушателей, печатная продукция. За еще одним стендом - распродажа остатков медицинского инструментария.

В настоящее время ЮРФА не предоставляет стационарную помощь, только услуги дневного стационара. В приоритете - лучевая и лабораторная диагностика, физиотерапия, кардио и нейродиагностика и т.п. Здание клиники перепрофилировано. Здесь будет поликлиническая, реабилитационная службы и лучевая диагностика. Для лучшей локации и, чтобы пациенты из верхнего Бишкека не тратили время на дорогу в центр, будем ставить здесь томографы. Девиз года – максимальная приближенность к пациенту, чтобы он имел доступ к качественной диагностике. Что касается дальней перспективы, то буквально на днях завершаем проект с Европейским банком развития и определим наши стратегические планы на ближайшие 3-5 лет".