Банки в Казахстане стали реже покупать и продавать рубли и доллары

В марте 2024 года вне биржи в Казахстане покупки российского рубля сократились в 2,5 раза, доллара США – на 14%. Об этом сообщает Национальный банк.

Покупки доллара США вне биржи за март по сравнению с февралем 2024 года сократились на 14%, до $7,7 млрд, покупки российских рублей – в 2,5 раза, до 4,3 млрд рублей, следует из отчета, представленного регулятором.

Покупки евро вне биржи – выросли на 26%, до 51 млн евро, покупки британских фунтов были незначительны, а покупок юаней не было.

Объем сделок по покупке и продаже рублей на межбанковском рынке между казахстанскими банками в марте по сравнению с февралем сократился в 12,2 раза, с 8,6 млрд до 710,3 млн руб. Покупки российской валюты у иностранных банков увеличились на 40%, до 3,6 млрд руб., продажи, наоборот, уменьшились в 73 раза – с 8,8 млрд до 128,2 млн руб. Об этом свидетельствуют данные статистики Нацбанка.

Год к году покупка и продажа рублей между казахстанскими кредитными организациями снизилась всего на 3,3% (735 млн в марте 2023 года). Причем в прошлом году в марте по сравнению с февралем наблюдалась похожая ситуация – объем сделок в рублях между казахстанскими банками сократился в 3,3 раза.

Объем покупок рублей у иностранных банков год к году сократился на 14%, до 3,6 млрд руб., продажи уменьшились вдвое, с 264,5 млн до 128,2 млн руб. В марте прошлого года по сравнению с февралем покупки российской валюты у иностранных банков выросли в два раза – с 4,2 млрд до 2,1 млрд. В аналогичном периоде этого года данное значение также увеличилось в 1,4 раза.

Продажи рублей иностранным банкам в марте 2023 года по сравнению с февралем выросли в 2,5 раза, до 264,5 млн руб. В 2024 году показатель сократился в десятки раз. В марте этого года средневзвешенный курс покупки составил 4,87 тенге, курс продажи – 4,93 тенге.

Общий объем сделок с рублями сократился в 5,5 раза. Объем сделок по покупке рублей на межбанковском рынке месяц к месяцу снизился в 2,5 раза, до 4,3 млрд тенге, по продаже – в 22 раза, с 17,5 млрд до 838,6 млн руб.

Источник: ВЭС24