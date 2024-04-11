Ветераны ОКБ ИКИ провели встречу со школьниками Бишкека

Празднованию Дню космонавтики посвятили встречу сотрудников-ветеранов Особого конструкторского бюро Института космических исследований Академии наук со школьниками школы №60 в Бишкеке.

На встрече ветераны космической отрасли Михаил Евдокимов, Валентина Шевкунова, Лидия Зазулина, Ольга Щербовских и Светлана Павлова рассказали детям о своей работе и достижениях.

Для самих школьников встреча была интересна, ведь, что не говори, а космос всегда завораживал людей. И хоть сегодняшние школьники в своем большинстве уже не мечтают быть космонавтами, но космос для них остается завораживающим, таинственным и необычным миром. Поэтому не удивительно, что гостей школы дети засыпали вопросами.

Как рассказала директор школы №60 Ирина Ем, для ветеранов космоса было организовано чаепитие, а само мероприятие прошло в дружеской теплой обстановке и в уважении к уникальным пенсионерам.

- Не каждая страна может похвастаться тем, что в стране был уникальный космический институт, а на встречу с детьми в школу могут прийти пенсионеры космической отрасли. Мы хотим чтобы наши молодые ценили это, - сказала Ирина Ем.

Интересно, что пенсионер космической отрасли Михаил Евдокимов пишет стихи, и он прочел одно из своих произведений о Гагарине и своем конструкторском бюро.