В Бишкеке пройдет марафон "Я и Фрунзе. Детство и семья Миши Фрунзе"

Дом-музей имени Михаила Фрунзе является важным для Бишкека зданием. В нем хранится жизнь не просто одного человека, но становление и развитие нашей столицы и страны в целом. Быт прошлого сохранен в экспонатах и вырезках из газет. В этой связи музей и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" приглашают всех желающих с детьми принять участие в марафоне "Я и Фрунзе. Этап первый. Детство и семья Миши Фрунзе".

Изучение истории своего края, биографий своих земляков, умение быть любопытным, задавать вопросы, переспрашивать, уточнять для полной картины понимания, а затем для сравнения и анализа - все эти качества очень важно развивать с детства, чтобы растить настоящих исследователей, ученых и краеведов, уверены сотрудники Дома-музея Михаила Васильевича Фрунзе.

"Наши активисты, неравнодушные к судьбе музея, рассказали, что в Москве дети с родителями посещают различные музеи, к примеру, музей обороны Москвы, музей Победы и так далее. Там же им дают возможность заполнить анкету с вопросами по теме. Мы подумали, что и нам бы не помешало что-то подобное ввести. Назовем это общественной школой юного исследователя истории и краеведа в Бишкеке и Кыргызстане.

Мы пока ищем варианты, как это будет. В любом случае мы хотим, чтобы людям было интересно ходить по музеям, чтобы они могли полностью погрузиться в атмосферу того времени. Это может быть чтение книг, просмотр кинофильмов, изучение истории искусств того времени, просмотр фотодокументов, театр историка-исследователя и тому подобное.

У нас люди разучились ходить в музеи. Приходят иностранцы, которые часами стоят у витрин нашего музея Фрунзе. Они хотят понять нашу историю, а что мы? Мы тут живем, и Михаил Васильевич Фрунзе - часть нашей истории. А ведь посещение музеев - это работа для души, это и есть духовное воспитание с главным вопросами "когда, где и почему?".

Дом-музей Фрунзе для исследователя истории - кладезь информации. Кто из нас по-настоящему задумывался, почему Михаил Фрунзе стал на дорогу революционной борьбы? В какой семье вырос, какие люди окружали мальчика, какие книги он читал, кто был его учителем, как формировался его характер, и что в это время происходило в это время в городе?", - говорят представители музей.

Перечень условий и правил для участия в марафоне

1. Посетить музей имени Михаила Фрунзе желательно с детьми и постараться найти в экспозиции вместе с экскурсоводами как можно больше информации о детстве и семье будущего полководца.

2. Собрать в своих записях - самое главное, что вас тронуло либо удивило.

2. Написать об этом в своем отзыве - сразу там в музее, либо можно прислать на адрес музея свой материал. Это может быть видео-ролик, мини-презентация, сценарий будущего мини-фильма или рисунки.

3. Для информации желательно поразмышлять над следующими вопросами:

- Почему Михаил Фрунзе стал на дорогу революционной борьбы?

- В какой семье вырос?

- Какие люди окружали мальчика, какие книги он читал, кто был его учителем?

- Как формировался его характер и что в это время происходило в это время в городе?

- Какой вклад в изучение природы нашего края внес Миша Фрунзе?

Участвовать в марафоне могут и взрослые, и дети.

4. Отдельная номинация - придумать свой текст экскурсии для детей или взрослых - по данному разделу "Детство и семья Миши Фрунзе". Экскурсия должна быть яркой, чтобы любой человек, независимо от возраста захотел снова вернуться и узнать что-то новое. В этой номинации, как и в других, нет ограничений по возрасту.

К слову, это не конкурс, а всего лишь марафон наблюдений и отзывов! По итогам может сложиться добрая община исследователей истории, и можно будет провести фестиваль музееведов. Мы будем рады рождению самых разных идей и концепций конкурсов для экскурсоводов, историков, краеведов и так далее.

Справка: Мемориальный дом-музей М. В. Фрунзе - музей в Бишкеке, посвящённый жизни, деятельности и памяти Михаила Васильевича Фрунзе. Расположен на улице, названной в его честь.

В коллекции музея около 13 тысяч единиц хранения основного фонда. Это документы, личные вещи и оружие, переданные родственниками и близкими друзьями военачальника, а также мебель и посуда, личная библиотека, произведения живописи и скульптуры, посвящённые ему.

На первом этаже музея расположен мемориальный дом М. В. Фрунзе - флигель дома семьи Фрунзе, в котором воссоздан уклад бытовой жизни первопоселенцев Пишпека конца 19-го - начала 20-го веков.

В зале на втором этаже проводятся временные тематические выставки, приуроченные к различным событиям.

На третьем этаже находятся кинолекторий и зал экспозиции площадью 570 квадратных метров.