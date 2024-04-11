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Билеты на поезд по маршруту Бишкек-Токмок-Каинды можно купить онлайн

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- Назгуль Абдыразакова
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Билеты на поезд по маршруту Бишкек-Токмок-Каинды можно купить онлайн. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, безналичную оплату проезда в поездах Бишкек-1-Токмок и Бишкек-2-Каинды можно произвести в билетной кассе вокзала Бишкек-2 и после посадки в пути следования поездов:

1. С помощью банковских карт "Элкарт" и "VISA" всех банков КР;

2. С помощью QR кода мобильных приложений банковских карт всех банков Кыргызстана;

3. С помощью QR кода всех электронных кошельков;

4. В мобильном приложении "ГОУБАС".


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URL: https://www.vb.kg/436362
Теги:
Кыргыз темир жолу, Чуйская область, стоимость проезда, поезд
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