Билеты на поезд по маршруту Бишкек-Токмок-Каинды можно купить онлайн. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, безналичную оплату проезда в поездах Бишкек-1-Токмок и Бишкек-2-Каинды можно произвести в билетной кассе вокзала Бишкек-2 и после посадки в пути следования поездов:

1. С помощью банковских карт "Элкарт" и "VISA" всех банков КР;

2. С помощью QR кода мобильных приложений банковских карт всех банков Кыргызстана;

3. С помощью QR кода всех электронных кошельков;

4. В мобильном приложении "ГОУБАС".