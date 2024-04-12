Садыр Жапаров: Мы не должны быть настроены против других языков

На заседании Жогорку Кенеша 11 апреля торага Нурланбек Шакиев призвал депутатов применять в речи кыргызские слова и привел ряд примеров. Он высказался о своем опасении, что через 5-10 лет мы можем потерять свой язык, если дети не только в городах, но и в селах будут смотреть мультфильмы и разговаривать на русском. Действительно ли кыргызский язык под такой угрозой? По данному вопросу президент Садыр Жапаров дал комментарий агентству "Кабар".

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев предложил блокировать в интернете весь контент на русском и английском языках и переводить популярные видео на кыргызский. Он пояснил, что дети в регионах больше говорят не на кыргызском, а на русском и английском. Он также обратил внимание на то, что имена детей чрезмерно арабизированы. Это мнение сейчас широко обсуждается в социальных сетях. Можем ли мы узнать Ваше мнение по этому вопросу?

- Конечно, мы все поддерживаем предложения по развитию кыргызского языка. Никто не против. Однако слова Нурлана Шакиева о русском и английском языках являются его личным мнением. Государственная политика совершенно другая. Русский и английский - мировые языки. Среди официальных языков ООН есть русский и английский. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ. При совершении официальных визитов не только в страны Содружества, но и в некоторые страны Европы, США и ряд других стран выступают на русском и слушают синхронный перевод на этом языке. Я видел это много раз за последние три года. И английский используется во всем мире. Я всегда говорю министру образования: "Если есть возможность, ищите учителей, которые преподают на двух языках". И было бы хорошо, если один педагог учил на русском и английском, не увеличивая число учителей. Нам нужны учителя русского языка, особенно в сельской местности. Я не слышал, чтобы наши дети говорили по-русски с самого детства. Наоборот, бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию. Они туда едут и у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично проявил инициативу и попросил Владимира Владимировича построить для нас девять школ с русскоязычным обучением. Строительные работы начнутся в ближайшее время.

Если есть те, кто хочет построить школу с английским языком обучения, то наши двери всегда открыты. Было бы хорошо, если наша молодежь могла свободно говорить на пяти языках вместо трех. Чем больше языков будет знать наш народ, тем шире будет его кругозор и мировоззрение. Они узнают обычаи и менталитет и знания многих народов. Нам нужно смотреть на мир шире. А наш кыргызский язык никогда не умрет. Будет развиваться и жить вечно. Мы должны благодарить Бога. Как можно говорить, что наш язык находится в том же состоянии, что и в 90-е годы.

В 90-е годы в наших селах были люди, которые не говорили по-кыргызски. Сейчас, наоборот, подавляющее большинство жителей регионов не владеют русским языком. Причина в том, что в селах не хватает учителей русского языка. Без русского и английского наша молодежь не сможет выйти за пределы Кыргызстана.

Поэтому мы никогда не должны быть против других языков. Конечно, мы уделяем особое внимание кыргызскому языку. Неужели наш кыргызский язык, который не был потерян в прошлом, может быть потерян сейчас?

Что касается арабских имен, то это дело каждого, как называть своих детей. Главное в душе и сердце оставаться кыргызом. К примеру, у нас тоже есть имя Мухаммед. У нас есть очень много похожих имен.