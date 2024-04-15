В Сузаке зарегистрированы первые заселения саранчовых вредителей

Специалистами Джалал-Абадского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений в ходе плановых обследований на участке Узун-Колот Кара-Дарьинского айылного округа Сузакского района зафиксировали первое отрождение личинок саранчовых вредителей. Заселенная площадь саранчой составила 140 га, с средней численностью 7-10 экз./м2. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В настоящее время специалистами Жалал-Абадского, Ошского и Баткенского управлений Департамента химизации, защиты и карантина растений проводятся плановые широкомасштабные обследования для своевременного выявления очагов саранчовых и оперативного проведения мероприятий по борьбе с ними. Обследования проводятся в первую очередь в постоянных ареалах заселения саранчовых вредителей.

В Департаменте химизации, защиты и карантина растений имеются в готовности специалисты, спецтехника, ГСМ и пестициды, для своевременного и оперативного проведения мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями.

Следует отметить, что ежегодно проводимые Департаментом мероприятия по борьбе с саранчовыми предотвращает нанесение ущерба сельскому хозяйству республики, тем самым, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Для справки. В Кыргызстане саранча ежегодно представляет потенциальную угрозу сельскому хозяйству и экономике, а также представляет угрозу обеспечения продовольственной безопасности страны.

Из стадных видов саранчовых в республике распространены 2 вида: мароккская саранча (лат. Dociostaurus maroccanus) и итальянский прус (лат. Calliptamus italicus). Эти виды отличаются от других саранчовых следующими признаками:

- распространяются на очень большие площади, образуя очаги и нанося серьезный ущерб сельскому хозяйству;

- летают на дальние расстояния (способны пролететь 100 км в день);

- очень прожорлив (500 тыс. особей саранчовых в день съедает столько биомассы, сколько съедают 2500 человек) и плодовит (одна самка саранчи откладывает в среднем 40-80 яиц).

В Кыргызстане близость основных очагов саранчи к сельскохозяйственным культурам, пастбищам и населенным пунктам, сложный горный рельеф и расположение многих ареалов в труднодоступных местах - усложняют проведение мероприятий по борьбе с саранчой и создают дополнительные трудности.