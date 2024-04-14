Погода
$ 89.00 - 89.87
€ 94.70 - 95.70

Жители Чуйской области собрали более 350 тонн мусора во время субботника

169  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках трехмесячной программы благоустройства, инициированной правительством, жители Чуйской области вышли на улицы своих городов и сел, чтобы привести в порядок область. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Чуйской области.

По ее данным, активность жителей области была очень высокая, на субботник вышли 9496 человек.

Люди привели в порядок территорию площадью 360,75 гектаров и вывезли с неё 358,6 тонн мусора.

Также было посажено 17383 саженцев, включая 1413 хвойных и 15970 широколиственных растений.

Кроме того, было очищено 222,68 километров ирригационных каналов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436423
Теги:
субботник, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  