Жители Чуйской области собрали более 350 тонн мусора во время субботника

В рамках трехмесячной программы благоустройства, инициированной правительством, жители Чуйской области вышли на улицы своих городов и сел, чтобы привести в порядок область. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Чуйской области.

По ее данным, активность жителей области была очень высокая, на субботник вышли 9496 человек.

Люди привели в порядок территорию площадью 360,75 гектаров и вывезли с неё 358,6 тонн мусора.

Также было посажено 17383 саженцев, включая 1413 хвойных и 15970 широколиственных растений.

Кроме того, было очищено 222,68 километров ирригационных каналов.