Учения ОДКБ в этом году запланированы в трех республиках

в Объединенном штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2024 году.

По данным пресс-службы организации, в 2024 году запланированы:

▪️на территории Кыргызстана – командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2024";

▪️на территории Казахстана – командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024";

▪️на территории Таджикистана – оперативный сбор с Командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона и совместное учение с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024".