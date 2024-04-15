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В Аламудунском районе украли газовые трубы почти на 3 млн сомов

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В Аламудунском районе были похищены газовые трубы почти на 3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, 13 марта в ОВД обратилось руководство ОсОО "Газпром Кыргызстан" с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 23-25 февраля похитили газовые трубы диаметром 325 мм и длиной 660 метров, закопанные в поле между селами Мыкан и Садовое, тем самым причинив материальный ущерб на сумму 2 млн 970 тыс. сомов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Так, сотрудниками милиции были установлены подозреваемые лица, ими оказались граждане Х.Р. 1986 года рождения и Ы.Д. 1981 года рождения. Они задержаны и водворены в ИВС.

У подозреваемых была изъята часть краденных труб, которые по делу признаны вещественными доказательствами и возвращены по принадлежности.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/436436
Теги:
Газпром, хищение, Чуйская область
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