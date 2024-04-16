Должны ли страны ЦА жить под диктовку Сороса?

Фонд Сороса совместно с Министерством иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) реализуют программу влияния на экономическую политику стран ЦА

Ключевой задачей программы "Эффективное управление для экономического развития" (EGED) можно назвать продвижение в Центральной Азии, в частности в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, либеральных западных ценностей и насаждение экономической модели в странах региона с целью снижения их торгово-экономического сотрудничества с Россией и Китаем.

"Экономическая политика стран в значительной степени диктуется иностранными субъектами. С одной стороны действующими из благих побуждений – Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, ООН и другие международные финансовые структуры. С другой стороны Россией и Китаем, открыто преследующими свои интересы", - говорится в документе, попавшем в распоряжение СМИ.

Программный документ был получен из надежного источника – специалиста, много лет проработавшего в структурах Фонда Сороса, который по понятным причинам предпочитает не афишировать свои персональные данные.

"Я родился Казахстане, но большую часть жизни прожил в Германии, в течение длительного времени работал на Фонд "Открытое общество" Дж. Сороса. В своем архиве я сохранил проект построения "демократического общества" в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, в разработке которого принимал участие. Я не хочу больше в этом участвовать и прошу довести до граждан, которые хотят жить в независимой стране, истинные планы Фонда Сороса по уничтожению вашей государственности. Уверен, что за красивыми формулировками этого проекта вы легко разглядите технологии насильственного "экспорта западной демократии" в страны ЦА и желание вырастить гражданское общество, ориентированное на США и действующее против интересов своего народа", - пояснил источник в письме в редакцию.

Программа "Эффективное управление для экономического развития" (EGED) рассчитана на 5 лет (1 декабря 2020г – 31 октября 2025г.), ее бюджет составляет 8 млн 750 тыс. фунтов.

Ключевыми партнерами проекта являются Фонд Сороса Кыргызстан, Фонд "Открытое общество" Таджикистан (OSIT) и в Узбекистане – Университет Центральной Азии (UCA) и школа Hеrtie School.

Инструментами реализации проекта являются неправительственные организации, "лидеры" общественного мнения и средства массовой информации – как традиционные, так и "гражданские", разделяющие взгляды и принципы своих зарубежных спонсоров.

Цель программы – укрепление гражданского общества для привлечения правительств к ответственности. В общем-то посыл, вроде, хороший, однако, в некоторых пунктах проекта говорится о формировании оппозиции и даже протестных масс, что подразумевает не столько диалог, сколько прямое давление на власти. По сути, проект направлен на финансирование ключевых участников протестного ядра, которые должны способствовать развитию механизмов общественного контроля за деятельностью власти через создание "независимых" аналитических центров, в задачи которых входит влияние на формирование государственной политики, в том числе за счет организации массовых акций протеста.

Инициаторы проекта рассчитывают, что комплекс мер, прописанных в проекте, обеспечит формирование оппозиционных к власти организаций гражданского общества, способных к разработке и реализации государственных решений.

"Гражданское общество Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана может не только играть проактивную роль в поддержке развития государства, но и привлекать власти к ответственности за проведение неэффективной политики. В связи с этим требуется многосторонняя инициатива для формирования критической мыслительной способности в гражданском обществе, в аналитических центрах, в традиционных и современных СМИ с целью их поддержки в разработке практических политических рекомендаций и участии в диалогах с реформаторами внутри правительства", - говорится в вводной части документа.

Авторы программы планируют, что "во-первых, ключевые институты гражданского общества разовьют и продемонстрируют значительно улучшенные способности по привлечению властей к ответственности, доказанные отработкой ключевых навыков и концептов, созданием и распространением четких политических рекомендаций, прочными связями с международными партнерами. Во-вторых, в каждой стране будет работать минимум один аналитический центр по экономической политике, реально существующий или виртуальный, будут запущены одна или более платформ для обмена аналитикой и результатами исследований, упрощения взаимодействия. В-третьих, сектор средств массовой информации – традиционных и новых – будет иметь четкую способность освещать сложные экономические и политические вопросы. И последнее – ряд провокационных политических документов будет подготовлен и распространен на основе независимого анализа потребностей и в качестве результата диалога с государственными субъектами".

Анализ проблемы, проделанный разработчиками программы, "показывает", что в каждой из рассматриваемых стран (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) способность гражданского общества по использованию фактических данных для привлечения правительства к ответственности по вопросам разработки и реализации экономической политики в целом слабая. Отчасти потому, что само гражданское общество все еще слабое, а отчасти потому, что способность – во всех секторах – эффективно использовать данные и фактические данные развивается в последнюю очередь.

В Фонде Сороса сформировали и список "нужд" стран, который состоит из пяти пунктов:

- Аналитические способности. Традиция использования доказательств и данных для формирования и проверки предположений, а также для заключений слаба по всем секторам. Это имеет особое значение в приложении к экономической политике, т.к. аналитические просчеты с высокой вероятностью ведут к формированию и внедрению плохой политической линии, тогда как национальная и региональная экономики недостаточно сильны для поглощения такой политики без значительных негативных последствий.

- Состоятельность институтов управления. Структурам гражданского общества, формально стремящимся участвовать в экономической политике, нужны улучшенные аналитические навыки и усиленная состоятельность (расширенная самостоятельность), включая диверсификацию источников финансирования.

- Способность независимого вещания (освещения информации). Традиционные СМИ сталкиваются с огромными экономическими трудностями. Традиция свободы прессы всегда отсутствовала в регионе, поэтому контроль СМИ со стороны местных властей (союзных государств) не вызывает широкий волнений. Возможно, ситуация меняется с появлением онлайн СМИ и так называемых "гражданских сообщений" (в понятии независимых сообщений от протестных активистов). В то же время и традиционные журналисты, и гражданские журналисты-активисты нуждаются в расширении их навыков по обработке (интерпретации) данных и свидетельств, а также в надежных платформах по распространению критической (оппозиционной) информации.

- Взаимодействие общества с сектором НПО. Обычно НПО – единственные организации, противодействующие политике государства (или привилегированных сообщников властных кругов), т.к. эта политика нарушает фундаментальные права населения. Кроме того, критически важно, чтобы они (НПО) играли важную роль в формировании национальной экономической политики.

- Международное взаимодействие. Организации гражданского общества в регионе нуждаются в ресурсах и помощи в создании (налаживании) совместной работы с международными НПО и НПО-коалициями. Во-первых, чтобы учится глобальным трендам. Во-вторых, чтобы влиять на стратегические инвестиции, поступающие от международных финансовых организаций, что является необходимым фактором в проведении экономических реформ в развивающихся странах.

Программа состоит из пяти этапов.

Первый этап – поддержка участия специалистов по развитию гражданского общества в формировании экономической политики через тренинги и развитие их способностей.

"Начиная со второго года программы, будет иметься ключевой пул сотрудников и лидеров гражданского общества в каждой стране с заметно улучшенными навыками в областях, ключевых для участия гражданского общества в формировании политики, включая навыки и уверенность для участия в политических переговорах, в частности с властями. Наша цель заключается в поддержке ключевых игроков (активистов) гражданского общества в их непосредственном участии в процессе разработки политики различными способами по их выбору, включая дополнительное наращивание внутреннего потенциала, информационно-разъяснительную работу и вовлечение заинтересованных сторон, адвокацию, создание сетей, разработку и распространение материалов и так далее", - говорится в документе.

Также здесь предполагается "укрепление национального и регионального потенциала гражданского общества по взаимодействию с международными партнерами, международными конвенциями и международными финансовыми институтами, чтобы основные субъекты гражданского общества в трех странах обладали способностью привлекать государства к ответственности в соответствии с международными обязательствами и передовой практикой".

"Наши шаги будут включать:

- наращивание потенциала заинтересованных организаций гражданского общества в отношении ключевых международных и региональных стандартов, обязательств и инициатив;

- взаимодействие с ключевыми глобальными игроками (например, OGP, Extractive Transparency Initiative, SDG16 отчеты и т.д.);

- предоставление грантов специально для сотрудничества местных сотрудников и их взаимодействия с ключевыми мировыми НПО", - поясняют авторы программы.

Очевидно, после подписания президентом КР С. Жапаровым "Закона об НПО", принятию которого всячески препятствовал неправительственный сектор республики, и прежде всего, Фонд Сорос Кыргызстан, следующим шагом станет активная реализация пункта, связанного "с развитием критического мышления и продвижения ненасильственных методов гражданской активности" среди молодежи. (Подобные программы уже действуют в Таджикистане и Узбекистане). По сути, это создание тренировочных площадок с вовлечением в них социально незащищенной молодежи, занимающейся единоборствами и силовыми видами спорта, которую в последствии можно будет использовать в качестве "ударной силы" для проведения акций протеста и других провокаций, поводом для которых могут стать, например, журналистские расследования.

Допустим, на митинг за повышение тарифов на электроэнергию, на котором на протяжении многих лет настаивает Всемирный банк, одобряя кредиты Кыргызстану, население не выйдет, а вот акцию протеста против "непопулярных решений правительства", например, организовать вполне реально, как показывает опыт.

Именно по этой причине Фондом Сороса активно поддерживается развитие "института независимой журналистики политических расследований" и формирование альтернативной государственным СМИ сети "независимых" масс-медиа, распространяющих информацию "одобренную" их иностранными спонсорами.

Кроме того в программе содержится пункт, который подразумевает продолжение и расширение в странах ЦА деятельности по ЛГБТ повестке, несмотря на тот факт, что это противоречит традиционным ценностям стран ЦА, в том числе и Кыргызстана, где в 2023г. принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

По сути, данный проект является завуалированной программой действий по формированию и расширению прозападной оппозиции с целью "демократизации" авторитарных, по мнению Лондона и Вашингтона, центральноазиатских режимов с единственной целью – прекратить их взаимодействие с Москвой и Пекином.

Источник: Kyrgyzworld