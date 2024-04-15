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На базе ОшГУ будут проводиться операции по пересадке печени

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В клинике ОшГУ планируется проводить операции по трансплантации печени. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев во время визита в ОшГУ.

Первая операция по пересадке печени на базе указанной клиники будет проведена совместно с врачами клиники имени Тургута Озала университета Турции Инөнү.

"В Кыргызстане с каждым годом увеличивается количество граждан, нуждающихся в операции по пересадке органов человека. В этой связи была достигнута договоренность между Президентами Кыргызстана и Турции об оказании помощи Кыргызстану в организации трансплантации органов и обучении кыргызских специалистов. Сегодня я ознакомился с условиями, создаваемыми для проведения операций по трансплантации печени на базе клиники ОшГУ. В клинике имеется все необходимое, заказано лишь некоторое техническое оборудование, поставка которого ожидается в мае. Даст бог, и в клинике ОшГУ будут проводиться операции по пересадке печени ", - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Кроме того, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с ходом строительства 7-этажной медицинской клиники университета. Посетил медицинские факультеты, караван "Здоровья", учебно-научные лабораторные комплексы и виртуальные клиники кампуса Ак-Буура.

Министр посетил медицинскую клинику университета и ознакомился с условиями, созданными для пациентов в биохимической, клинической и цитологической лабораториях, кабинете цифровой флюорографии, кабинете УЗИ, реанимационно-операционном боксе и кардиохирургическом отделениях.

Пресс-центр Минздрава КР


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URL: https://www.vb.kg/436449
Теги:
Минздрав, операция, Ош, Алымкадыр Бейшеналиев
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