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В Кыргызстане планируют выращивать новые высокомаржинальные культуры

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводит работу по выращиванию новых высокомаржинальных культур с целью их внедрения в производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Использование таких культур позволит нашим крестьянам и фермерам получать гарантированные высокие доходы повысить экспортные возможности выращиваемой продукции растениеводства и вывести на новый уровень сельскохозяйственное производство страны.

В текущем году будут заложены демонстрационные посевы таких культур как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, масличный лен, зерновое сорго, рапс, клубника, малина и другие культуры. Однако по отдельным культурам возникают вопросы по целесообразности их использования. Следует отметить что вся проводимая работа делается с целью поиска культур которые способны обеспечить высокую доходность нашим сельским товаропроизводителям.

В целом Министерство имеет четкие планы и разработки по развитию агропромышленного комплекса республики в частности по поиску и внедрению высокомарженальных культур во всех регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/436454
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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