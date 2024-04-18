В Кыргызстане планируют выращивать новые высокомаржинальные культуры

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводит работу по выращиванию новых высокомаржинальных культур с целью их внедрения в производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Использование таких культур позволит нашим крестьянам и фермерам получать гарантированные высокие доходы повысить экспортные возможности выращиваемой продукции растениеводства и вывести на новый уровень сельскохозяйственное производство страны.

В текущем году будут заложены демонстрационные посевы таких культур как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, масличный лен, зерновое сорго, рапс, клубника, малина и другие культуры. Однако по отдельным культурам возникают вопросы по целесообразности их использования. Следует отметить что вся проводимая работа делается с целью поиска культур которые способны обеспечить высокую доходность нашим сельским товаропроизводителям.

В целом Министерство имеет четкие планы и разработки по развитию агропромышленного комплекса республики в частности по поиску и внедрению высокомарженальных культур во всех регионах страны.