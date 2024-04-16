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Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов

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Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведенных следственно-оперативных мерпориятий по досудебному производству зарегистрированному по признакам преступления предусмотренного ст.336 (Коррупция) УК КР выявлены факты незаконной регистрации прав собственности на земельные участки площадью 11 ГА на территории Ново-Повровского и Люксембьурского айылных аймаков Ысык-Атинского района Чуйской области, путем подделки судебных решений и других государственных органов для последующей регистрации и легализации земельных участков.

Так, в результате соотвествующих мероприятий задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов при кабинете министров гражданин М.Ш., а также организаторы т.н. члены "земельной мафии" С.А. и Р.М., которые на основании постановления Октябрьского суда г.Бишкек водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводится соответствующая работа установлению причастности других должностных лиц к вышеуказанному факту.


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URL: https://www.vb.kg/436462
Теги:
ГКНБ, задержание, Чуйская область
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