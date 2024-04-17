Погода
$ 88.97 - 89.85
€ 94.67 - 95.67

У фермеров есть шанс открыть цеха переработки шерсти и зарабатывать больше

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шерсть как ценный товар - уникальная возможность для Кыргызстана открыть в селах небольшие цеха для переработки ее на месте. Об этом заместитель председателя Кабмина - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев рассказал на выставке-семинаре, организованном департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Минсельхозе.

На мероприятии продемонстрировали цех по пошиву шерстяных изделий с переработкой шерсти. Средняя стоимость оборудования составляет 5455 долларов США. Эта цена считается наиболее выгодным и прибыльным мелким производством для граждан, которые держат скот в сельской местности. Сегодня цена на белую шерсть составляет 60-100 сомов за килограмм, на черную шерсть-10-15 сомов. Из переработанной шерсти производят национальную одежду, одеяла, различные изделия из войлока.

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что в настоящее время ведется активная работа по укреплению связей между перерабатывающими предприятиями и фермерами, развитию агрокластера, внедрению технологий, бизнес-моделей и оборудования, адаптированных для фермеров и малых предприятий.

В своем выступлении Бакыт Торобаев отметил: "Для повышения уровня перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве придается особое значение. Одним из таких направлений является переработка шерсти. В результате есть возможность повысить доходы наших граждан, которые держат скот, за счет увеличения стоимости шерсти, а не обрабатываемой в селах", - сказал он.

В целях повышения потенциала и улучшения финансового социального положения крестьян-фермеров с развитием большой и малой перерабатывающей промышленности в Кыргызстане в выставочном семинаре приняли участие руководители 7 областей и 40 районов, представители "Айыл Банка", "РСК Банка" и фондов развития, руководители 40 районных управлений аграрного развития и фермеры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436478
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  