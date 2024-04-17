У фермеров есть шанс открыть цеха переработки шерсти и зарабатывать больше

Шерсть как ценный товар - уникальная возможность для Кыргызстана открыть в селах небольшие цеха для переработки ее на месте. Об этом заместитель председателя Кабмина - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев рассказал на выставке-семинаре, организованном департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Минсельхозе.

На мероприятии продемонстрировали цех по пошиву шерстяных изделий с переработкой шерсти. Средняя стоимость оборудования составляет 5455 долларов США. Эта цена считается наиболее выгодным и прибыльным мелким производством для граждан, которые держат скот в сельской местности. Сегодня цена на белую шерсть составляет 60-100 сомов за килограмм, на черную шерсть-10-15 сомов. Из переработанной шерсти производят национальную одежду, одеяла, различные изделия из войлока.

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что в настоящее время ведется активная работа по укреплению связей между перерабатывающими предприятиями и фермерами, развитию агрокластера, внедрению технологий, бизнес-моделей и оборудования, адаптированных для фермеров и малых предприятий.

В своем выступлении Бакыт Торобаев отметил: "Для повышения уровня перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве придается особое значение. Одним из таких направлений является переработка шерсти. В результате есть возможность повысить доходы наших граждан, которые держат скот, за счет увеличения стоимости шерсти, а не обрабатываемой в селах", - сказал он.

В целях повышения потенциала и улучшения финансового социального положения крестьян-фермеров с развитием большой и малой перерабатывающей промышленности в Кыргызстане в выставочном семинаре приняли участие руководители 7 областей и 40 районов, представители "Айыл Банка", "РСК Банка" и фондов развития, руководители 40 районных управлений аграрного развития и фермеры.