По всему Кыргызстану люди готовятся к акции "Бессмертный полк"

В Кыргызстане началась подготовка к акции "Бессмертный полк", которая традиционно пройдет в День Победы. Подробно об организации, маршрутах и особенностях акции рассказали в студии информагенства "Sputnik".

Заместитель начальника Главного управления воспитательной работы, начальник управления воспитательной работы Генерального штаба Вооруженных сил КР Белек Абдрахманов рассказал, что проведение шествия "Бессмертного полка" только часть плановых мероприятий Минобороны ко Дню Победы Советского народы в Великой Отечественной войне. В праздничный день в парках Бишкека будут работать концертные площадки, на которых артисты Центрального Дома армии и региональных коллективов будут исполнять песни военных лет. Можно будет отведать солдатской каши. По местам дислокации воинских частей по всей стране военнослужащие также примут участие в организации, и непосредственно в самом шествии.

Координатор движения "Бессмертный полк - Кыргызстан" в Бишкеке Зульфира Хайбуллина рассказала, что в Кыргызстане осталось 28 участников Великой Отечественной войны. И проведение всех мероприятий - ко Дню Победы - большая ответственность и долг. Она поблагодарила руководство и лично Министра обороны Кыргызской Республики за четкость и слаженность при подготовке шествия Бессмертного полка, и в этом, и в предыдущем году.

"Шествие Бессмертного полка пройдет в привычном формате, как обычно: старт от Парка Победы имени Героя Советского Союза Асанова, движение вниз по улице Абдрахманова и к Вечному огню на Площади Победы. Координаторы "Бессмертного полка" по всему миру готовятся к проведению шествия, и наши соотечественники из Кыргызстана, проживающие в других странах, также могут встать в колонну с портретом своего деда или прадеда", - сказала она.

Председатель правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство" КР, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев отметил, что некоторые СМИ намерено разместили информацию о проведении митинга -реквиема под провокационным заголовком: "В этом году в Кыргызстане Парада Победы не будет", видимо, желая взбудоражить общество, особенно сидящих в сети.

"На самом деле в этом 2024 году митинг и торжественный марш военных состоится на Площади Победы, как и митинг-реквием, как и "Бессмертный полк". А большие парады проводят по большим датам и спасибо министру обороны за личное неравнодушное участие. Он сам выходит с внуками и с портретом своего отца, как и я. Также ребята лицеисты и военнослужащие военного института идут с портретами Героев Советского Союза. В этот раз люди готовятся по всей стране, к нам обращаются из самых дальних деревень, хотят у себя организовать свой "Бессмертный полк". Также традиционно совместно с Минобороны и с ветеранами различных конфликтов мы проводим автопробег "Песни Победы" - проезжаем из Бишкека в разных направлениях по Чуйской области", - сказал Чотбаев.

Генерал-полковник отметил, что несмотря на то, что прошло столько времени после Победы, "Бессмертный полк" остается близким народу.

"Бессмертный полк, как движение, помогает понять единство поколений. В едином строю мы видим и дедов, сражавшихся с фашизмом, и внуков, которые служили в Афганистане, и правнуков, которые уже защищали Кыргызстан в Баткене, и просто наших детей. И это великое право гордиться своими предками и своей страной. Такую возможность надо ценить", - добавил он.

Заместитель председателя правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов "Боевое братство" КР Эмильбек Ункуев пояснил, что предварительно время сбора для участия в шествии "Бессмертного полка" назначено на 9.00 часов утра 9 мая в Парке Победы на Южных воротах, а старт колонны на 10.00 часов.

"В последние годы чувствуется всплеск интереса к "Бессмертному полку", люди выходят на шествие, даже если у них нет в роду ветеранов или участников. Все зависит от того, что у человека внутри, как он понимает, за что воевали наши деды, и что участие - это подтверждение этого понимания.

В строй действительно могут встать все, кто сердцем причастен, и не только родные ветеранов войны, но и тружеников тыла, которые дома ковали Победу. А Кыргызстану в этом плане есть чем гордится", - сказал он.