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Сборная КР по греко-римской борьбе заняла II место на чемпионате Азии

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Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла II место в командном зачете чемпионата Азии в Бишкеке.

В копилке Кыргызстана 5 медалей: 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы.

Кыргызстанская команда набрала 144 очка. Первое место заняла сборная Ирана (200), третье - Япония (142).

Золотую медаль завоевал Жоламан Шаршенбеков (60 кг), серебро - Раззак Бейшекеев (67 кг) и Акжол Махмудов (77 кг). Бронзовые медали взяли Улан Муратбек уулу (55 кг), Бекзат Орункул уулу (82 кг) и Эрлан Манатбеков (130 кг).

Турнир по греко-римской борьбе проходил 15-16 апреля. Всего было разыграно 10 комплектов медалей, за которые боролись 10 спортсменов из Кыргызстана.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436493
Теги:
греко-римская борьба, турнир, Центральная Азия, Бишкек
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