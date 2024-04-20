В Казахстане принят новый закон о СМИ

Казахскоязычный контент, срок давности и равная ответственность СМИ и сайтов – мажилис принял закон "О масс-медиа" с поправками во втором чтении.

К материалам СМИ устанавливается однолетний срок исковой давности, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли закон о "О масс-медиа". После его вступления в силу законы "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании" признаются утратившими силу.

Для защиты журналистов вводят срок исковой давности к их материалам: подать в суд можно будет только в течение года со дня публикации. Напомним, в ходе первого чтения предлагалось установить его в размере трёх лет со дня опубликования.

Казахскоязычного и отечественного контента станет больше

С 2025 года теле- и радиопрограмм на государственном языке и отечественного производства должно быть не меньше 55% от их общего объёма, с 2027 года – 60%.

Такое требование вводится законом "О масс-медиа".

Ретрансляция же теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объёме вещания отечественных теле-, радиоканалов, наоборот, сократится с 20% до 10%.

Кроме того, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы смогут контролировать трансляции продукции государственных теле- и радиоканалов в общественном транспорте.

Сайты приравняют к интернет-изданиям

Новым законом "О масс-медиа" сетевые издания и информационные агентства объединяются в единое понятие "интернет-издание".

Интернет-издания будут являться одним из видов средств массовой информации и подлежат регистрации согласно нормам закона.

Закрепляется обязательство по сопровождению материалов интернет-издания его названием и датой выпуска. Также законом предписывается обязательная ссылка на информационное агентство при распространении его сообщений и материалов другими средствами массовой информации.

Журналистам обязаны ответить за пять дней

Журналисты вправе обращаться к обладателю информации с устным запросом по телефону, письменно или в виде электронного документа.

Согласно новым нормам, ответ на запрос представляется СМИ в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.

https://uzmetronom.agency/2024/04/18/reglament-dlya-pressy.html