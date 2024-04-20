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ГКНБ КР задержал члена ОПГ из Казахстана

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ГКНБ КР задержал иностранного гражданина, состоящего на учете как член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе противодействия криминальным элементам и организованным преступным группировкам получена информация о том, что на территории КР скрывается иностранный гражданин, в преступные планы которого входило совершение ряда тяжких преступлений, в том числе разбойных нападений.

Так, в рамках следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Казахстана С.А.А. 1990 года рождения, с ноября 2022 года находившийся в международном розыске правоохранительных органов РК.

Последний с целью избежания наказания осенью 2023 года вне контрольно-пропускного пункта незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории КР.

В настоящее время С.А.А. водворен в Учреждение № 21 СИН при МЮ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/436567
Теги:
задержание, Казахстан, ОПГ, Кыргызстан
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