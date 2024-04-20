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Водительские права КР в РФ могут оставить. Наши депутаты внесли предложение

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- Виктория Гунгер
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Депутаты ЖК КР предложили коллегам из Госдумы РФ альтернативу запрету использования водительских прав для мигрантов Кыргызстана в России. Об этом изданию VB.KG сообщил парламентарий Марлен Маматалиев.

По его словам, речь идет о единой базе данных между МВД РФ и МВД КР с доступом к перечню водительских прав. Это позволит выявлять подделки, находящиеся в России.

"Именно эта причина стала поводом для предложения о запрете наших водительских удостоверений. Общая база данных полностью исключит подобные факты. Также нами предложена инициатива об унификации с РФ дорожных правил в автошколах. То есть, наши водители будут обучаться ездить не только по кыргызстанским правилам, но и по российским. В контексте нашей интеграции в ЕАЭС, это актуальная норма. Подобное соглашение между РФ и КР станет решением запрету наших водительских удостоверений в дружественном для нас государстве. Тем более, мы имеем общий рынок труда в экономическом союзе", - сообщил Марлен Маматалиев.

Напомним, ранее в Госдуме РФ вынесли на рассмотрение законопроект, разрешающий водителям работать в такси в РФ только при наличии российского водительского удостоверения.


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URL: https://www.vb.kg/436569
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, водительское удостоверение, кыргызско-российское сотрудничество, Депутат
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