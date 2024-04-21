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Космонавт Сергей Корсаков встретился с воинами Сил Воздушной обороны КР

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- Светлана Лаптева
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20 апреля 2024 года на базе войсковой части 10126 Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики космонавт-испытатель Госкорпора́ции Российской Федерации "Роскосмос" Сергей Корсаков встретился с личным составом Национальной гвардии и Сил Воздушной обороны ВС КР.

Во встрече приняли участие временноисполняющий делами командующего Сил Воздушной обороны ВС КР полковник Талантбек Талипов, заместитель командующего по работе с личным составом Национальной гвардии ВС КР гвардии полковник Ашымжан Эсенкулов, Летчик-методист вертолетной эскадрильи войсковой части 23565 Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил КР, полковник запаса Сайфутдин Азизов и военнослужащие Национальной гвардии и Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Встреча прошла в душевной атмосфере. Сергей Корсаков рассказал, что очень рад что встреча проходит именно на территории воинской части Национальной гвардии, оказалось, что в детстве он проживал в доме "у самолета" - у входа на знаменитые 5-е летные курсы, где обучались летчики со всего мира, а также там служили и родители Сережи Корсакова. А потом там же уже расположилась национальная гвардия.

- Я просыпался от звуков утренней зарядки, слышал и видел как военнослужащие маршировали по плацу. Я впитывал это с детства и здесь же во Фрунзе заразился мечтой о космосе. Я закончил институт имени Баумана, и как только такая возможность предоставилась, я сразу подал заявление в отряд космонавтов. - рассказал Сергей Корсаков.

Военнослужащим был продемонстрирован видео-фильм о предполетной подготовке летчиков-космонавтов, о самом полете и о возвращении кораблей на землю. А сам космонавт-испытатель ответил на вопросы военно-служащих о полете на космическом корабле и навсегда запомнившихся моментах пребывания на околоземной орбите.

В завершении встречи руководство Национальной гвардии и Сил Воздушной обороны ВС КР поблагодарили Сергея Корсакова за обстоятельную и полезную информацию профессии космонавта, а также вручили ему медаль и флаг Кыргызстана с напутственными словами земляку "Взять флаг Кыргызстана в следующий полет".

Особо тронуло космонавта, что кыргызские летчики, вертолетчики, воины нацгвардии просили автографы написать не себе, а посвятить их своим сыновьям: Назару, Арсену..." - и так и написать будущим защитникам Родины... и космонавтам!.

Напомним: что Международный научно-просветительский фестиваль "Ю. А. Гагарин - Герой нашего времени", приуроченный к 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза - первого космонавта - проходит в эти дни - в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Москве, а также в онлайн-формате с участием космонавтов Роскосмоса, которые сейчас находятся в Армении, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/436571
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