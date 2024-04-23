Центральный рынок Кербена стоимостью 23 млн сомов возвращён государству

Центральный рынок города Кербен Аксыйского района стоимостью 23 млн сомов возвращён государству. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, был выявлен факт незаконного использования гражданином КР "Б.М." вышеназванного рынка, ранее принадлежавший администрации мэрии города Кербен.

В 2012 году на основании договора аренды указанный рынок был передан гражданину "Б.М." на временное пользование сроком на 5 лет, по истечении срока договора, "Б.М." ссылаясь на якобы имевшийся договор купли продажи рынка с коммунальным кооперативом, перестал производить оплату аренды в мэрию для чего искусственно начал судебные тяжбы с органами местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, что центральный рынок г.Кербен, представляющий собой скотный рынок, зерновой рынок, барахолку и авторынок, общей площадью 1,79 га с 2003 года находится на балансе мэрии города Кербен.

По итогам доследственной проверки данный рынок указанным гражданином "Б.М." добровольно возвращён муниципалитету города. Рыночная стоимость объекта оценивается порядка 23 млн сомов.