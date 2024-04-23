ГКНБ выявлена коррупционная схема в УКС Таласской области

ГКНБ КР выявлена коррупционная схема в управлении капитального строительства Таласской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, отдельные сотрудники УКС Таласской области в сговоре с руководителями строительной подрядной компании "МПМК-Талас" завысили стоимость выполненных работ по реабилитации питьевого водоснабжения Манасского района Таласской области.

В результате преступного сговора отдельных сотрудников УКС с подрядной компанией не были выполнены работы согласно проекту. В результате аудиторской проверкой выявлен ущерб бюджету государства в размере 5 млн. 212 тысяч 552 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных данному противоправному деянию".