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ГКНБ выявлена коррупционная схема в УКС Таласской области

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлена коррупционная схема в управлении капитального строительства Таласской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, отдельные сотрудники УКС Таласской области в сговоре с руководителями строительной подрядной компании "МПМК-Талас" завысили стоимость выполненных работ по реабилитации питьевого водоснабжения Манасского района Таласской области.

В результате преступного сговора отдельных сотрудников УКС с подрядной компанией не были выполнены работы согласно проекту. В результате аудиторской проверкой выявлен ущерб бюджету государства в размере 5 млн. 212 тысяч 552 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных данному противоправному деянию".


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URL: https://www.vb.kg/436632
Теги:
водоснабжение, Таласская область, Кыргызстан, ГКНБ
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