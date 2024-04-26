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Аренда земли для ВИЭ в Кыргызстане теперь не 5, а 25 лет

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- Светлана Лаптева
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Кабинет Министров Кыргызской Республики внес изменения в некоторые решения в сфере возобновляемых источников энергии.

В соответствии с Постановлением увеличен срок аренды земельных участков, находящихся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ с 5 лет до 25 лет.

В случае отсутствия активности инвесторов на различных этапах аренды земельных участков установлены условия возврата земельных участков в следующих случаях:

✅ если у субъектов ВИЭ отсутствует проектная документация в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;

✅ если у субъектов ВИЭ отсутствует предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и подтверждённый источник финансирования на реализацию проекта в течение 6 месяцев после получения земельного участка;

✅ если субъект ВИЭ не осуществляет строительные работы в течение 1 года после получения земельного участка.


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URL: https://www.vb.kg/436677
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