Аренда земли для ВИЭ в Кыргызстане теперь не 5, а 25 лет

Кабинет Министров Кыргызской Республики внес изменения в некоторые решения в сфере возобновляемых источников энергии.

В соответствии с Постановлением увеличен срок аренды земельных участков, находящихся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ с 5 лет до 25 лет.

В случае отсутствия активности инвесторов на различных этапах аренды земельных участков установлены условия возврата земельных участков в следующих случаях:

✅ если у субъектов ВИЭ отсутствует проектная документация в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;

✅ если у субъектов ВИЭ отсутствует предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и подтверждённый источник финансирования на реализацию проекта в течение 6 месяцев после получения земельного участка;

✅ если субъект ВИЭ не осуществляет строительные работы в течение 1 года после получения земельного участка.