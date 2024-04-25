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ГКНБ задержана директор ОАО "Курортторг Жетиген"

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- Назгуль Абдыразакова
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Задержана директор ОАО "Курортторг Жетиген" - рынка "Жетиген" в Чолпон-Ате Б.Л.Д. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлены факты незаконной финансово-экономической деятельности со стороны акционеров и руководства ОАО "Курортторг Жетиген", которые на протяжении длительного времени скрывали реальные объемы получаемых доходов, а также осуществляли незаконные поборы с предпринимателей, под предлогом финансирования различных проектов на территории Иссык-Кульской области.

23 апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 УК КР (мошеннических действиях в особо крупном размере) задержана гражданка КР Б.Л.Д., являвшаяся акционером и одновременно директором ОАО "Курортторг Жетиген" - рынка "Жетиген" в городе Чолпон-Ата. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/436684
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, коррупция
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