Генсек ОДКБ: Запад размещает развединфраструктуру в своих посольcтвах

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что западные страны размещают разведывательную инфраструктуру в своих посольствах.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включённой в инфраструктуру дипломатических миссий", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что, как правило, западные государства с помощью этой инфраструктуры занимаются созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания.

Источник: russian.rt.com