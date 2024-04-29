Какую сельскохозяйственную продукцию Кыргызстан экспортирует в Китай?

Департамент химизации, защиты и карантина растений и Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщают, какую сельскохозяйственную продукцию можно экспортировать из Кыргызстана в Китай.

Продукция, экспортируемая из Кыргызстана в Китайскую Народную Республику:

– Пшеничная мука;

– Вишня;

– Дыня;

– Выше;

– Виноград;

– Соя.

Кроме того, для экспорта другой сельскохозяйственной продукции на китайский рынок разрешен экспорт путем регистрации в Главном таможенном управлении КЭР на сайте CIFER. Для этого необходимы следующие документы:

– Заявление (запрос) в Департамент

– Логин и Пароль для входа в систему

– Введите необходимые документы с паролем для входа

– После разрешения стороны КНР можно экспортировать.

На сегодняшний день на сайте Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (http://dzs.customs.gov.cn/ ) в реестр внесены 42 вишневые, 10 бахчевых и 12 фруктовых площадок Кыргызстана.

Следует отметить, что требования китайской стороны неодинаковы в зависимости от риска каждого растительного продукта. С особым вниманием к безопасности завода китайская сторона проводит комплексную проверку продукции первых производителей-экспортеров.

Кроме того, на сегодняшний день на территорию Китайской Народной Республики имеют право экспорта 26 кыргызский предприятия, занимающиеся производством, переработкой, хранением, реализацией животноводческой продукции по следующим направлениям:

1. Производства молочной продукции – 13;

"Ак сүт", "Ак жалга", "Урсус", "Сүт булак", "Шин Лайн", "Эмилия", "Талас Даамы", "Арашан", "Ат-Башы-Сүт", "Клименко Д.А", "Клевцов А.В", "Ак-Булак плюс", "Май-Булак Каракол".

2. Продукция пчеловодства – 11;

"Дары Тянь-Шаня", "Тутар Инвест", "Жарык Кап", ЧП Галиев Асхат Абдуллаевич, "Компания Медовая Аретль", "Балаары", "Ди Дар Групп", "Вечный Шелковый Путь", "Международная Инвестиционная компания "Шеньчжень Новый Шелковый Путь" – "Центральная Азия"; "Аман Гринфуд", "Бизнес Лайк"

3. Переработка шкур – 1

4. Производство побочных продуктов птицеводства – 1

В настоящее время в целях повышения экспортного потенциала на территорию Китая китайской стороной направлен на согласование проект протокола по экспорту шкур крупного рогатого скота, овец и коз, промытой шерсти и кашемира мелкого рогатого скота, мяса и субпродуктов крупного рогатого скота, прошедших термическую обработку, мяса и субпродуктов птицы, рыбы и рыбопродуктов (радужная форель).

Напомним, что для осуществления экспорта животноводческой продукции из Кыргызской Республики на территорию КНР необходимы следующие разрешительные документы:

1. Разрешения на вывоз, выданного Главным Государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики.

2. Наличие предприятия производителя в Реестре производственных объектов Кыргызской Республики.

3. Разрешение на ввоз, выданного уполномоченным органом КНР.

4. Наличие предприятия производителя Кыргызской Республики в Реестре разрешенных предприятий для импорта в КНР.