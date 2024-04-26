Обманувшая иссыккульцев на 750 тысяч сомов мошенницу задержали в России. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, с 24 по 25 апреля на территории Иссык-Кульской области прошла широкомасштабная операция "Розыск".

По итогам операции, было установлено и задержано семеро разыскиваемых преступников, установлено местонахождение четырех без вести пропавших, установлена личность одного неопознанного трупа.

"В качестве положительного взаимодействия с коллегами из стран СНГ можно указать задержание сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю на территории города Петропавловск-Камчатский разыскиваемого уголовного преступника, находящегося в международном розыске с 2016-года за мошенничество. Задержанная 61-летняя уроженка Таласской области И.Ч., в 2013 году находясь в селе Ак-Терек Джети-Огузского района, вошла в доверие местным граждан и обещая денежные средства взяла под реализацию абрикосы. В результате семидесяти трем местным жителям был нанесен материальный ущерб на общую сумму 750 тысяч сомов", - говорится в сообщении УВД.