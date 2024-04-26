Обман и хищения: Бабанов обличает братьев Жээнбекова и Аматова

Омурбек Бабанов ответил на обвинение братьев Болотмамбета Жээнбекова и Бакытбека Аматова, рассказав в свою очередь о их мошеннических действиях и обогащении на миллионы долларов США. В своем видеообращении он сообщает подробности дела.

"2 дня назад Болотмамбет Жээнбеков высказал в мой адрес недоброжелательные плохие слова. Я решил полностью раскрыть, как он вместе с братом присваивал средства компании", - говорится в видео. Также сообщается о том, что вложения в эту компанию составили больше 12 миллионов долларов США. "Несмотря на их воровство, я добавил сверху еще 1,5 миллиона долларов, общая моя инвестиция составила 13,5 миллиона долларов", - говорится в видео.

Уточняется также, что на момент заключения сделки у компании имелись долги перед банками и кредиторами на 3 млн долларов США, и имущество компании находилось в залоге, по этой причине бывшие управленцы обратились к Бабанову и предложили выкупить 50% доли компании.

По итогам аудита инвесторы со стороны Бабанова отказались от заключения сделки, но после долгих переговоров, которые длились несколько месяцев все же было принято решение инвестировать.

"Мы провели аудит компании, результаты которого у нас на руках, но кстати, о проведённом аудите он умолчал", - сообщается в видео.

"Мы инвестировали в компанию 12 миллионов долларов. Сразу же мы закрыли их долг в размере 4 миллионов 100 тысяч долларов. Другой вопрос заключался в том, что они не платили налоги, поскольку те же "бонусы" они получали в карман. Поэтому я сказал им, что у нас должна быть новая компания, которая должна работать прозрачно и платить все налоги. А свою старую компанию, в которой было у них непрозрачно, должны закрыть", - рассказал Бабанов.

Из видео становится ясно, что партнерство было начато в 2016 году и длилось до тех пор, пока международный аудит не выявил хищения денежных средств в крупных размерах со стороны управленцев компании - Бакытбека Аматова и Болотмамбета Жээнбекова.

"Мы дали им все условия, чтобы они полноценно работали. После 2017 года я выехал из страны, и за управлением в компании никто не следил, они начали делать все, что захотят. Но я полностью доверял им в то время. Мы ведь за это время инвестировали 12 миллионов долларов США".

В видео сообщается, что в момент доведения компании до миллионных убытков отмечено приобретение братьями более 70 объектов недвижимости – новые квартиры, дома, компании. Нанесен огромный ущерб государству, который стоит отдельного вопроса.

"Я заплатил им деньги. А этот человек говорит, что не получил деньги – это как? Мы дали этому человеку около 4 миллионов долларов США помимо того, что он украл. Сегодня у них на свое и имя их родственников 70 объектов. Они обогащались, а наша компания тонет в долгах на 450 миллионов сомов, которые мы до сих пор выплачиваем и закрываем"

"По хорошему, должно было быть возбуждено уголовное дело против Бакытбека Аматова за неуплату налогов в то время".

В 2016 году начался переход магазинов в новую компанию, где два магазина и один участок были переведены, а два магазина остались за братьями Болотмамбетом Жээнбековым и Бакытбеком Аматовым. "Когда мы покупали в нашу компанию два его магазина и один участок, мы намеренно завысили стоимость в разы, чтобы сравнять суммы от них с тем, что мы от себя дополнительно давали... Мы купили участок площадью 0.6 соток за 1 миллион 630 тысяч долларов, хотя его реальная стоимость должна была быть около 100 тысяч долларов," - объяснил Бабанов, подчеркивая, что все средства были его.

Управлением полностью занимались братья Жээнбековы-Аматовы. В 2017 году Бабанов находился заграницей. При возвращении Бабанова обнаружилось ухудшение ситуации:

"Количество магазинов, которые мы открыли, не увеличивалось... Компания продолжала быть убыточной. При этом, к 2022 году у Бакытбека Аматова появились 6 своих магазинов, а у Болотмамбета Жээнбекова - 12 магазинов. Когда мы вступили в партнерство, у них не было ни одного собственного магазина. Стало понятно, что они крадут".

После начала аудита компании, инициированного Омурбеком Бабановым, выяснилось, что из кассы пропало 450 миллионов сомов. В ответ на отсутствие объяснений от Болотмамбета Жээнбекова и Бакытбека Аматова, Бабанов предложил назначить Бакытбека Аматова председателем совета директоров с сохранением ему зарплаты в 10 тысяч долларов в месяц, передав управление компанией независимому директору. Однако не прошло много времени, как стали всплывать новые подробности о финансовых махинациях братьев. Отмечается, что одна из компаний платила 7 тысяч сомов за аренду помещения под банкомат, в то время как через жену Бакытбека Аматова оплата составляла всего 1000 сомов, а она себе зарабатывала 7000 сомов, что привело к ущербу для компании в размере 8 миллионов сомов.

Бабанов также рассказал о том, что без его согласия Жээнбеков и Аматов совершили непродуманные покупки, в том числе приобрели ненужный металл на 17 миллионов сомов из завода "Курменти" и складировали его, несмотря на его очевидную ненадобность: "Когда я спросил, зачем они это купили, они сказали, что это нужно. Они заплатили за это 17 миллионов сомов, но когда мы рассчитывались, мы им это дали за 10 миллионов. То есть это убытки на 7 миллионов сомов."

Кроме того, Бабанов указывает на покупку магазинов "7 дней" в Бишкеке, которые братья также приобрели без его ведома за 1 миллион 400 тысяч долларов, зарегистрировав их на свое имя. Он говорит, что финансирование этой сделки прошло за счет компании, что привело к большим убыткам: "Они не давали нам никакой информации, тайно купили их... Мы даже не знали об этом, комиссия от компании пошла туда, увидела эти гнилой инвентарь, они сказали, что это никуда не годится, ничего не стоит, но они всё равно купили это."

"Мы дали этому человеку около 4 миллионов долларов помимо того, что он украл. Сегодня у них на свое и имя их родственников 70 объектов. Они обогащались, а наша компания тонет в долгах на 450 миллионов сомов, которые мы до сих пор выплачиваем и закрываем", – поделился Бабанов.

Ввиду этого, Бабанов предложил Жээнбекову и Аматову выкупить его долю через возврат денег, что он вложил в компанию. Далее он рассказал о трудностях, связанных с попытками Жээнбекова продать его долю в компании и о ложных заявлениях в Генеральную прокуратуру и ГКНБ. "Когда инвесторы услышали имя Бабанова, они убежали", - говорил Жээнбеков, что Бабанов опроверг, указав на их нежелание сотрудничать с братьями из-за плохого состояния дел.

Омурбек Бабанов рассказал, что тогда он мог бы выбрать путь вывода своих инвестиций из компании и ухода, но решил действовать иначе: "Я мог бы просто забрать свои деньги и уйти, но решил, что это было бы неправильно. Те 450 млн долга перед 500-600 поставщиками компании сказали бы, что Бабанов забрал свои деньги и ушёл, оставив их без денег". Вместо этого он предложил совместно попытаться вывести компанию из кризиса, утвердив нового директора - россиянина по имени Игорь, что привело к прекращению необоснованных финансовых потоков от братьев.

Вскоре после начала работы нового директора, Болот Жээнбеков подошёл с предложением продать свои акции Бабанову. В итоге, Бабанов купил операторскую компанию за 2,5 миллиона долларов после долгих переговоров, подчеркнув, что Жээнбеков на видео лгал о суммах и условиях сделки.

В ответ на утверждения Болотмамбета Жээнбекова о том, что он подписывал документы без прочтения, Омурбек Бабанов указал на строгость процедур при продаже имущества:

"При продаже имущества бумаги готовятся в течение 2-3 недель, их проверяют юристы другой стороны, обсуждают, а затем нотариус через согласие супруги утверждает сделку".

После жалоб Жээнбекова, Генеральная прокуратура и ГКНБ провели государственные экспертизы, подтвердив законность сделки и правомерность документов: "После завершения сделки по их жалобе Генеральная прокуратура провела государственную экспертизу, которая подтвердила, что документы не подделаны, сделка была законной, деньги были уплачены. Они вторично подали жалобу в ГКНБ. Мы ходили на допрос. Там также провели экспертизу, и результаты показали, что все было в рамках закона".

Омурбек Бабанов напомнил, что брат Болотмамбета Жээнбекова Бакытбек Аматов находится в СИЗО, по которому возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств. Он также отметил, что готов обнародовать все мошеннические схемы братьев – Болотмамбета Жээнбекова и Бакытбекова Аматова. Бабанов выразил свое возмущение недобросовестностью Жээнбекова и его попытками манипулировать правовой системой, назвав такие действия "вымогательством".

Бабанов намерен отстаивать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде, и это станет предметом заявления в правоохранительные органы и суд. "Мы живем в правовом государстве, и вы будете отвечать перед законом", - заявил Бабанов.

24 апреля в сети появилось видео с участием бывшего владельца "Гипермаркет Фрунзе", в котором он заявляет о якобы неправомерном партнерстве.