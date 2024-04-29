Холестаз печени у беременных: симптоматика, последствия и лечение

Внутрипеченочный холестаз у беременных – это состояние, при котором происходит нарушение оттока желчи из печени, что приводит к накоплению желчных кислот в организме. Это состояние часто возникает во второй половине беременности и может вызвать различные проблемы как у матери, так и у плода.

Симптоматика

При внутрипеченочном холестазе у беременных женщин возникают следующие симптомы:

Зуд кожи. Это один из самых распространенных симптомов у женщин, ожидающих появления малыша на свет. Обычно зуд начинается на ладонях и ступнях, а затем распространяется по всему телу. Обесцвечивание кала и мочи. Пациентки могут замечать изменения в цвете, например, они становятся более светлыми. Желтуха. В некоторых случаях у беременных с внутрипеченочным холестазом может развиться желтуха, характеризующаяся желтоватым оттенком кожи и склер.

Эти симптомы могут не только быть неприятными, но и указывать на серьезные проблемы со здоровьем матери и плода. Внутрипеченочный холестаз у беременных может быть связан с преждевременными родами, недоношенностью, а также повышенным риском осложнений для ребенка после рождения.

Как лечить холестаз печени?

Лечение этого состояния направлено на улучшение симптомов и предотвращение осложнений как для матери, так и для плода. Вот несколько методов лечения:

Медикаментозное лечение. Врач может назначить препараты, которые помогут снизить уровень желчных кислот в крови и улучшить функцию печени. Например, можно купить Адеметионин, также беременным часто назначают урсодезоксихолевую кислоту (UDCA) или SAMe. Уход за кожей. Чтобы смягчить зуд и раздражение кожи, можно использовать мягкие гели для душа, носить одежду из натуральных тканей и избегать горячего душа. Регулярное наблюдение у врача. Беременным рекомендуется регулярно посещать врача для контроля состояния и мониторинга уровня желчных кислот в крови.

Важно помнить, что каждый случай внутрипеченочного холестаза у беременных индивидуален, поэтому лечение должно быть назначено и контролироваться врачом, исходя из конкретных особенностей каждой беременной женщины. А любая интернет-аптека позволяет приобрести все необходимые рецептурные лекарства.

Но помните, только специалист сможет правильно поставить диагноз и назначить нужное лечение для сохранения здоровья матери и ребенка.

Диагностика холестаза

Для выявления внутрипеченочного холестаза проводятся различные исследования, включая анализы крови на уровень желчных кислот и другие показатели функции печени, а также:

1. Изучение анамнеза и физическое обследование. Врач проводит беседу с пациенткой о симптомах, включая зуд, желтуху, боль в правом верхнем квадранте живота и другие возможные проявления. Также проводится общее физическое обследование.

2. Лабораторные исследования:

Измерение уровня желчных кислот в крови. Повышенный может указывать на наличие холестаза. Анализ печеночных ферментов (ALT, AST, щелочной фосфатазы). Повышенные значения этих ферментов могут свидетельствовать о повреждении печени. Общий билирубин и прямой билирубин. Могут указывать на наличие желтухи. Коагулограмма. Исследование системы свертываемости крови может помочь оценить функцию печени.

4. В редких случаях может потребоваться биопсия печени для более детальной оценки состояния тканей и выявления возможных патологий.

После проведения всех необходимых исследований врач может поставить диагноз и назначить соответствующее лечение для нормализации состояния матери и плода.