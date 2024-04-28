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В Финляндии задержали депутата за стрельбу у ресторана

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Депутат финского парламента от правой партии "Истинные финны" задержан по подозрению в стрельбе у ресторана, сообщает в субботу общественный вещатель Yle.

"Член парламента Тимо Ворнанен находится под стражей за преступление против жизни и здоровья, сообщает полиция. В пресс-релизе полиция не называет личность Ворнанена, но информация соответствует ранее известным фактам", - сказано в материале.

Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел около ресторана. Подозреваемый вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в присутствующих, после чего выстрелил в землю, говорится в пресс-релизе полиции.

Председатель "Истинных финнов", министр финансов Риикка Пурра подтвердила общественному вещателю Yle, что, согласно полученной ей информации, депутат Ворнанен был вовлечен в инцидент с применением огнестрельного оружия, который произошел в Хельсинки.

"Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.

Источник: РИА Новости


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