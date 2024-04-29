В Узбекистане население продает солнечную энергию со своих крыш

В Узбекистане государственный налоговый комитет выплатил субсидий на 500 млн сумов за электроэнергию, произведенную солнечными батареями, установленными в домах населения в январе-феврале по программе "Солнечный дом" и переданную (проданную) предприятиям региональных электросетей.

В рамках программы "Солнечный дом" у населения закуплено электроэнергии на сумму 500 миллионов сумов. Об этом говорится в репортаже, вышедшем в эфире телеканала "Узбекистон 24".

Государственный налоговый комитет выплатил субсидию в размере 500 миллионов сумов за электроэнергию, произведенную солнечными батареями, установленными в домах жителей в январе-феврале по программе "Солнечный дом" и переданную (проданную) предприятиям региональных электросетей.

Излишек электроэнергии, вырабатываемой солнечными, ветровыми и биогазовыми электростанциями мощностью до 1 МВт, установленными физическими и юридическими лицами для собственных нужд, будет приобретаться АО "Худудий электр тармоклари".

Производитель электроэнергии может продавать произведенную для собственных нужд электроэнергию другим физическим и юридическим лицам через свои электрические сети.

В случаях, когда производитель электрической энергии не имеет собственных электрических сетей, она поставляется другим физическим и юридическим лицам из сети АО "Худудий электр тармоклари" на основании тарифов за транзитные услуги, установленных в документах Межведомственной тарифной комиссии.

Платежи за поставленную электроэнергию до 25 числа месяца, следующего за расчетным:

- в рамках программы "Солнечный дом" из Государственного бюджета выделяется субсидия в размере 1000 сумов за каждый киловатт-час (положительная разница) электроэнергии, произведенной солнечными панелями, установленными на объектах, принадлежащих физическим лицам и переданных в единую электроэнергетическую систему (через мобильное приложение Soliq);

- за каждый киловатт-час электроэнергии, произведенной физическими и юридическими лицами на солнечных, ветровых и биогазовых электростанциях мощностью до 1 МВт и переданной в единую электроэнергетическую систему после собственного потребления будет оплачено ОАО "Худудий электр тармоклари" в размере 80% тарифа, установленного для потребителей II тарифной группы в гарантированном порядке.