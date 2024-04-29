Погода
$ 88.67 - 89.45
€ 94.67 - 95.60

В Узбекистане население продает солнечную энергию со своих крыш

411  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане государственный налоговый комитет выплатил субсидий на 500 млн сумов за электроэнергию, произведенную солнечными батареями, установленными в домах населения в январе-феврале по программе "Солнечный дом" и переданную (проданную) предприятиям региональных электросетей.

В рамках программы "Солнечный дом" у населения закуплено электроэнергии на сумму 500 миллионов сумов. Об этом говорится в репортаже, вышедшем в эфире телеканала "Узбекистон 24".

Государственный налоговый комитет выплатил субсидию в размере 500 миллионов сумов за электроэнергию, произведенную солнечными батареями, установленными в домах жителей в январе-феврале по программе "Солнечный дом" и переданную (проданную) предприятиям региональных электросетей.

Излишек электроэнергии, вырабатываемой солнечными, ветровыми и биогазовыми электростанциями мощностью до 1 МВт, установленными физическими и юридическими лицами для собственных нужд, будет приобретаться АО "Худудий электр тармоклари".

Производитель электроэнергии может продавать произведенную для собственных нужд электроэнергию другим физическим и юридическим лицам через свои электрические сети.

В случаях, когда производитель электрической энергии не имеет собственных электрических сетей, она поставляется другим физическим и юридическим лицам из сети АО "Худудий электр тармоклари" на основании тарифов за транзитные услуги, установленных в документах Межведомственной тарифной комиссии.

Платежи за поставленную электроэнергию до 25 числа месяца, следующего за расчетным:

- в рамках программы "Солнечный дом" из Государственного бюджета выделяется субсидия в размере 1000 сумов за каждый киловатт-час (положительная разница) электроэнергии, произведенной солнечными панелями, установленными на объектах, принадлежащих физическим лицам и переданных в единую электроэнергетическую систему (через мобильное приложение Soliq);

- за каждый киловатт-час электроэнергии, произведенной физическими и юридическими лицами на солнечных, ветровых и биогазовых электростанциях мощностью до 1 МВт и переданной в единую электроэнергетическую систему после собственного потребления будет оплачено ОАО "Худудий электр тармоклари" в размере 80% тарифа, установленного для потребителей II тарифной группы в гарантированном порядке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436758
Теги:
Узбекистан, энергетика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  