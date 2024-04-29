ГКНБ за мошенничество задержан сотрудник Узгенского районного суда

ГКНБ установлен факт мошенничества со стороны сотрудника административно-хозяйственного отдела Узгенского районного суда Ошской области И.Т.З., требовавшего 2 тысячи долларов за содействие в положительном решении имущественного спора по гражданскому делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, при обыске его автомашины и дома были обнаружены ранее переданные заявителем 150 тысяч сомов.

Установлено, что И.Т.З., как работник Узгенского районного суда, предоставлял т.н. "посреднические" услуги по решению отдельных вопросов касаемо гражданских/уголовных дел, рассматриваемые в данном суде.

Поступающие данные свидетельствуют о том, что в поисках справедливости для предотвращения вынесения неправосудных решений граждане, нередко вынуждены обращаться к подобного рода лицам. Такими случаями часто пользуются всевозможные посредники из числа действующих работников судов, адвокатов, а также различных сомнительных лиц, зарабатывая на проблемах граждан мошенническими способами.

В связи с этим, ГКНБ просит не обращаться к различным лицам, обещающим оказать влияние на исход судебных решений, а подавать заявления в компетентные органы".