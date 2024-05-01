Завершены ремонтные работы в Республиканской инфекционной больнице в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в Республиканской клинической инфекционной больнице состоялось открытие 3-этажного лечебного корпуса после капитального ремонта.

Мероприятие прошло с участием заместителя министра Бубужан Арыкбаевой, директора ОРП при МЧС Жылдыз Токторбаевой, начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраевой, руководства и коллектива РКИБ.

Капитальный ремонт лечебного корпуса был профинансирован по линии проекта Всемирного Банка "Экстренное реагирование на COVID-19", для этого было выделено 72 млн сомов.

По данным главного врача РКИБ, Гулжигита Аалиева, этот корпус, рассчитанный на 200 коек был закрыт на капитальный ремонт с июля 2023 года. "Этот корпус был введен в эксплуатацию в 1989 году и с момента ввода в эксплуатацию в данном здании не проводились ремонтно-строительные работы (капитальный ремонт) только косметические ремонты силами сотрудников больницы.

Учитывая специфику работы отделений при лечении пациентов инфекционного профиля из-за частых обработок дезинфицирующими растворами, особенно во время пандемии COVID-19, стены и потолки начали отслаиваться, трескаться. Линолеумный пол начал набухать и стираться, из-за длительной эксплуатации инженерные системы здания: водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция и сантехнические приборы подлежали 100% замене", - отметил главный врач.

В 3-этажном лечебном корпусе проведены отделочные работы с заменой дверных блоков, напольного покрытия, канализационных, водопроводных и отопительных систем. Также проведены электромонтажные работы с заменой проводов и электроприборов, установлены новые душевые кабины и сантехника в палатах. В здании установлена система приточно-вытяжной вентиляции. В настоящее время идет установка двух лифтов в здании.

"Республиканская клиническая инфекционная больница является флагманом среди организаций здравоохранения республики, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным. И развитие, совершенствование этой больницы является одним из приоритетных задач Министерства здравоохранения, тем более COVID-19 еще раз подстегнул наше внимание к этому направлению. Проведенный капитальный ремонт в инфекционной больнице при поддержке проекта "Экстренное реагирование на COVID-19", финансируемый Всемирным банком даст возможность оказать высококлассную помощь пациентам и улучшит условие труда наших сотрудников. Мы знаем, что инфекционная больница имеет свои специфические направления, поэтому при проведении ремонтных работ требовался тщательный подходов к системе очистки воздуха и фильтру использованной воды, с тем чтобы ни один патоген не попал в окружающую среду. Введение в эксплуатацию отремонтированного корпуса, который соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, будет гарантией эффективной борьбы с опасными инфекционными заболеваниями", - сказала Бубужан Арыкбаева, заместитель министра.

С 1 мая 2024 года в связи с завершением строительно-ремонтных работ РКИБ возобновит cвою работу в штатном режиме на 500 коек и готов к оказанию своевременной и качественной медицинской помощи населению по инфекционной службе.