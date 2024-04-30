ГКНБ: При получении более 1 млн сомов путем шантажа задержаны члены ОПГ

При получении денежных средств в размере 1 млн 200 тыс. сомов от представителей ОсОО "А.Л." с поличным задержаны граждане КР О.Ч.Э. и К.М.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, вышеуказанные лица, войдя в преступный сговор, организовали схему по вымогательству денежных средств путем шантажа предпринимателей опубликованием видеоматериалов о якобы финансовых нарушениях в СМИ, а также обращения в правоохранительные и иные контролирующие органы. Следует отметить, что задержанные лица в целях придания правдивости своим преступным намерениям, а также склонения руководства вышеуказанной ОсОО к даче денежных средств, ранее инициировали ряд заявлений и обращений в адрес президента КР, Генеральной прокуратуры, ГКНБ , МВД и ГНС о различных финансовых и налоговых нарушениях компании.

Задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, в настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности вышеуказанных граждан к другим аналогичным преступлениям мошеннического характера.