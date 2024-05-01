Погода
$ 88.67 - 89.57
€ 94.60 - 95.60

В Бишкеке с успехом выступили джазисты из Венгрии

607  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 апреля, в Международный день джаза, в Бишкеке состоялся концерт венгерских исполнителей Berki Tamás & Péter Sárik Trió. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства.

По ее данным, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Дороги Шандор поздравил всех гостей мероприятия с днём джаза, а жителей города Бишкек - с Днем города, и представил звезд вечера - популярных джазовых музыкантов Венгрии, обладателей престижных премий. В Кыргызстан музыканты прибыли впервые.

Выступление Тамаша Берки и Петер Сарик Трио стало настоящим праздником для зрителей. В программе концерта прозвучали мировые джазовые хиты и находчивые кавер-версии классических произведений.

Концерт посетили представители дипкорпуса Индии, Пакистана, Украины, Узбекистана, дипломаты посольств Германии и Японии, студенты и преподаватели столичных вузов, а также любители и ценители джаза.

Концерт был организован совместно с Кыргызской национальной Консерваторией им. К. Молдобасанова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436814
Теги:
джаз, концерт, посольство, праздник, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  