В Бишкеке с успехом выступили джазисты из Венгрии

30 апреля, в Международный день джаза, в Бишкеке состоялся концерт венгерских исполнителей Berki Tamás & Péter Sárik Trió. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства.

По ее данным, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Дороги Шандор поздравил всех гостей мероприятия с днём джаза, а жителей города Бишкек - с Днем города, и представил звезд вечера - популярных джазовых музыкантов Венгрии, обладателей престижных премий. В Кыргызстан музыканты прибыли впервые.

Выступление Тамаша Берки и Петер Сарик Трио стало настоящим праздником для зрителей. В программе концерта прозвучали мировые джазовые хиты и находчивые кавер-версии классических произведений.

Концерт посетили представители дипкорпуса Индии, Пакистана, Украины, Узбекистана, дипломаты посольств Германии и Японии, студенты и преподаватели столичных вузов, а также любители и ценители джаза.

Концерт был организован совместно с Кыргызской национальной Консерваторией им. К. Молдобасанова.