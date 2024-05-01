Инвестор раскрыл схемы хищений из магазинов "Фрунзе" со стороны Жээнбекова

Жаныбек Мырзабаев, инвестор гипермаркетов "Фрунзе" представил фото и видеодоказательства, указывающие на хищения, совершенные Болотмамбетом Жээнбековым и его братом Бакытом. Мырзабаев выявил систематическое присвоение средств, которое привело к формированию долга в размере 460 миллионов сомов.

Он заявил: "Долг возник из-за незаконных действий братьев, которые использовали свой опыт налоговых инспекторов для маскировки финансовых махинаций".

В ходе аудита, по словам инвестора, также выявлено, что Жээнбековы участвовали в создании фиктивных компаний, зарегистрированных на их прямых родственников – жен, детей, дальних родственников. Эти компании поставляли товары по завышенным ценам, что увеличивало убытки. Мырзабаев подчеркнул: "Эти действия были направлены на то, чтобы не выводить компанию на прибыль, когда им пришлось бы делиться прибылью 50 на 50, а вместо этого за счет расходов компании обогащались через 100% свои компании".

Обсуждая слова Жээнбекова по отношению к Омурбеку Бабанову, Мырзабаев предоставил документы, которые демонстрируют, что все ключевые документы подписаны Болотмамбетом Жээнбековым и его братом Бакытбеком Аматовым без каких-либо подмен. Он добавил: "Экспертизы подтвердили подлинность подписей на всех документах. Противоречия в заявлениях Жээнбекова очевидны и нелогичны".

Мырзабаев также рассказал о начальной реакции Жээнбекова, когда в 2022 году сделка была заключена: "Вначале он был полон благодарности и радости. Однако через шесть месяцев его отношение кардинально изменилось, и он начал распространять ложь". Это изменение позиции вызвало необходимость в публичном заявлении и защите репутации инвестора.

Кроме того, Мырзабаев подчеркнул значительные финансовые потери из-за действий Жээнбековых: "За шесть лет мы вложили 12 миллионов долларов. Вместо предполагаемого дохода мы оказались с огромным долгом". Он обратил внимание на недобросовестность Жээнбекова: "Вы продали свои доли, забрали деньги и оставили нас с долгами в 460 млн".

В заключение своего выступления, Мырзабаев обратился к Жээнбекову с упреком: "Вы воспринимаете человечность как слабость". Он завершил свою речь, подчеркивая настойчивость в борьбе против лжи и манипуляций Жээнбекова, который пытается воздействовать на правоохранительные органы и общественное мнение: "Прекратите лгать, Болот Жээнбеков".