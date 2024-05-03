Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран, сообщает СМИ.

Документ подписан по итогам встречи 1 мая в Ташкенте министров экономики и энергетики трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсетях написал, что реализация этого документа позволит трем сторонам взаимодействовать в производстве "зеленой" энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.

По данным пресс-службы Минэнерго Казахстана, согласно документу, участники изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

"В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи "зеленой" энергии в страны Европейского Союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев, чьи слова приведены в сообщении.

По словам главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта.