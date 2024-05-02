Глава Чуйской области встретился с делегацией из провинции Шэньси

Полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Канат Джумагазиев встретился с членами делегации, возглавляемой председателем народного правительства провинции Шэньси Китая Чжао Ганем. Об этом сообщает представительство.

В своем выступлении Канат Джумагазиев отметил, что провинция Шэньси и Чуйская область сотрудничают с 2009 года, и в результате прогресс достигнут во многих сферах, таких как экономика, образование, энергетика, культура, сельское хозяйство. Он также упомянул о необходимости дальнейшего укрепления соглашения о дружбе и сотрудничестве между Чуйской провинцией и провинцией Шэньси, заключенное в 2014 году.

Обсуждена деятельность нефтеперерабатывающего завода "Джунда" и отмечено, что после модернизации завод значительно увеличит производственный потенциал региона.

Канат Джумагазиев подчеркнул, что Чуйская область заинтересована в привлечении инвесторов и пригласил китайских бизнесменов открывать предприятия в Кыргызстане.