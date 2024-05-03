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МИД Кыргызстана рекомендует временно воздержаться от поездок в Россию

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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с публикацией информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана сообщает следующее.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "По состоянию на 2 мая 2024 года сигналы о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в Российской Федерации не поступали. Вместе с тем Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики.

При этом Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или экстренных вопросов гражданам Кыргызской Республики необходимо обращаться по телефонам горячей линии в Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации: +7 925 115 50 47, а также в Консульский департамент Министерства: +996 999 312 002."


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URL: https://www.vb.kg/436843
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