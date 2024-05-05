"Строительство канала Куш-Тепа приведет к экологической катастрофе"

Заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД РФ, доктор политических наук Сергей Жильцов на международной конференции: "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях". отметил, что в последние годы страны ЦА ведут переговоры, пытаясь решить водную проблему, однако их усилия договориться осуществляются на фоне стремительного ухудшения ситуации с водными ресурсами, а также активной политики Афганистана.

- Обсуждение постоянно возрастающего дефицита водных ресурсов в странах Центральной Азии получило новый импульс после начала строительства на севере Афганистана канала Куш-Тепа. Реализация проекта началась в марте 2022 г. Протяженность канала должна составить 285 км, при ширине 100 м и глубине в 8,5 метра. Проект должен быть реализован к 2028 году. Канал должен снабжать водными ресурсами сельскохозяйственные земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. Считается, что строительство канала позволит провести орошение 555 тыс. гектаров земель в неплодородных районах. После завершения строительства потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти с 7 до 17 кубических км. Это станет особенно проблематичным для Туркменистана и Узбекистана, расположенным ниже по течению, так как они могут потерять до 15% оросительной воды из основной реки региона, что, в свою очередь, приведет к уменьшению посевных площадей. При этом экологи считают, что это не единственная причина для беспокойства. Строительство канала приведет к изменению климата и в конечном счете к экологической катастрофе, - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что Афганистан, проводя свою водную политику, действует без консультаций с другими странами региона.

- К проблеме водных ресурсов центральноазиатские страны пытаются привлечь внимание внерегиональных акторов. В совместном заявлении Специальных представителей ЕС и стран Центральной Азии отмечалось, что "использование общих природных ресурсов должно учитывать потребности всех стран-соседей". Речь шла о политике Афганистана в области использования трансграничных водных ресурсов. Подобное заявление отразило обеспокоенность ряда стран Центральной Азии планами Афганистана по строительству ирригационного канала Куштепа, - пояснил эксперт.

По его словам, много вопросов возникает относительно того, кому выгодно строительство данного канала. По данным афганской стороны стоимость проекта составляет $684 млн. Афганские власти заявляют, что строительство канала осуществляется за счет государственных средств. Однако учитывая, что страна находится в сложной экономической ситуации, строительство за счет собственных средств, учитывая масштабы проекта, выглядит маловероятным.

- Проект строительства канала в Афганистане разрабатывался несколько лет. Технико-экономическое обоснование готовилось при содействии американского агентства по развитию (USAID). Исследование проводится AACS Consulting в рамках проекта USAID "Укрепление управления водосбором и ирригацией" (SWIM), управляемого AECOM International Development, Inc./DT Global", - поделился информацией С. Жильцов.

Он обратил внимание, что страны Центральной Азии имеют ограниченное количество рычагов влияния на Афганистан. В свою очередь, афганская сторона понимает, что со строительством канала будут созданы не только возможности для получения дополнительного объема водных ресурсов, страна получит в распоряжение мощный рычаг влияния на страны региона.

- В условиях, когда численность "климатических мигрантов" в мире постепенно возрастает под влиянием изменения климата, данный рычаг влияния может стать ключевым. Подобный сценарий приведет к обострению межгосударственных отношений, что повлечет за собой ряд негативных процессов. Будет ухудшаться социально-экономическая ситуация. Дефицит водных ресурсов повлечет обострение экологических проблем, с которыми страны ЦА сталкиваются уже сейчас. По данным ООН, через 30 лет нехватка пресной воды в Центральной Азии приведет к падению регионального ВВП на 11%, - поделился информацией спикер.

Он также подчеркнул, что строительство канала обострит геополитическую ситуацию в регионе, привнесет дополнительную напряженность в отношения стран Центральной Азии и Афганистана.

- Регион, который в последнее время постоянно сталкивается с дефицитом водных ресурсов, может превратиться в очаг напряженности. Тем более, что страны ЦА и без афганского фактора имеют сложные отношения друг с другом в водной сфере. Соответственно, водная проблематика уверенно занимает первое место среди проблем, которые будут влиять на развитие Центральной Азии. При этом политика внерегиональных акторов фактически провоцирует сохранение сложных межгосударственных отношений между центральноазиатскими странами, а в перспективе, усиление напряженных взаимоотношений между Афганистаном и Центральной Азией, - добавил С. Жильцов.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.