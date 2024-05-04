Погода
$ 88.79 - 89.39
€ 95.07 - 96.07

Алмазбек Сокеев: С Казахстаном вместе договорились очищать БЧК

283  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня в сфере водопользования существует много проблем, требующих оперативного решения. Об этом на конференции: "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях" заявил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Алмазбек Сокеев.

По его словам, так как в свете изменения климата происходят то засухи, то наводнения, то необходимо адаптироваться к новым ситуациям.

"Если раньше маловодья случались примерно раз в 6 лет, то сейчас это происходит практически через год. Кроме того, сдвинулись циклы, если раньше вода приходила в мае, то сейчас приходит в июне. Как показал прошлый год, в мае у нас водность была в четыре раза ниже нормы. То есть нам нужно отрегулировать свою деятельность с учетом новых условий. Учитывая тенденцию к маловодью, необходимо строить новые гидросооружения, в противном случае мы не сможем полноценно подавать воду. При этом всем странам ЦА нужно научиться экономнее использовать водные ресурсы. Прежде всего, важно применять современные виды орошения, - отметил чиновник.

По его словам, в Кыргызстане сегодня ведется активная работа по минимизации потерь в водопользовании. Так, большое внимание уделяется ирригационной системе.

- За последние три года в 7-8 раз увеличено финансирование на ирригационные сети, которые необходимо привести в рабочее состояние. Сегодня в нерабочем состоянии у нас находятся около 40% ирригационных сооружений, которые находятся на балансе государства. Что касается сельскохозяйственных каналов на балансе ассоциаций водопользователей и айыл окмоту, то ремонтировать и очищать нужно примерно 70% из них. За последние полгода нам удалось увеличить объем водоподачи примерно на 40%. Многие каналы, которые были заилены, сегодня очищены и функционируют. Реконструкция этих сооружений позволит минимизировать потери, а это значит, что мы сможем подавать больше воды странам низовья. Этот вопрос мы прорабатываем с коллегами из соседних стран. У нас есть план по совместной реконструкции наших каналов. Например, с Узбекистаном мы ведем совместную работу по реабилитации Касан-Сайского водохранилища и других гидросооружений. С Казахстаном буквально на прошлой неделе договорились, что будем совместно очищать БЧК, - рассказал Алмазбек Сокеев.

Отметим, мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436851
Теги:
вода, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  