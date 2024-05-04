Алмазбек Сокеев: С Казахстаном вместе договорились очищать БЧК

В Кыргызстане сегодня в сфере водопользования существует много проблем, требующих оперативного решения. Об этом на конференции: "Дефицит гидроресурсов в Центральной Азии: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях" заявил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Алмазбек Сокеев.

По его словам, так как в свете изменения климата происходят то засухи, то наводнения, то необходимо адаптироваться к новым ситуациям.

"Если раньше маловодья случались примерно раз в 6 лет, то сейчас это происходит практически через год. Кроме того, сдвинулись циклы, если раньше вода приходила в мае, то сейчас приходит в июне. Как показал прошлый год, в мае у нас водность была в четыре раза ниже нормы. То есть нам нужно отрегулировать свою деятельность с учетом новых условий. Учитывая тенденцию к маловодью, необходимо строить новые гидросооружения, в противном случае мы не сможем полноценно подавать воду. При этом всем странам ЦА нужно научиться экономнее использовать водные ресурсы. Прежде всего, важно применять современные виды орошения, - отметил чиновник.

По его словам, в Кыргызстане сегодня ведется активная работа по минимизации потерь в водопользовании. Так, большое внимание уделяется ирригационной системе.

- За последние три года в 7-8 раз увеличено финансирование на ирригационные сети, которые необходимо привести в рабочее состояние. Сегодня в нерабочем состоянии у нас находятся около 40% ирригационных сооружений, которые находятся на балансе государства. Что касается сельскохозяйственных каналов на балансе ассоциаций водопользователей и айыл окмоту, то ремонтировать и очищать нужно примерно 70% из них. За последние полгода нам удалось увеличить объем водоподачи примерно на 40%. Многие каналы, которые были заилены, сегодня очищены и функционируют. Реконструкция этих сооружений позволит минимизировать потери, а это значит, что мы сможем подавать больше воды странам низовья. Этот вопрос мы прорабатываем с коллегами из соседних стран. У нас есть план по совместной реконструкции наших каналов. Например, с Узбекистаном мы ведем совместную работу по реабилитации Касан-Сайского водохранилища и других гидросооружений. С Казахстаном буквально на прошлой неделе договорились, что будем совместно очищать БЧК, - рассказал Алмазбек Сокеев.

Отметим, мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" совместно с ОФ "Green Energy" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.