Марат Иманкулов: С Таджикистаном нужно идти на уступки

Кыргызстану и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями. Об этом в интервью "Кабар" заявил секретарь Совбеза КР Марат Иманкулов.

"Вы знаете, мы сотни лет живем рядом, это наши соседи, до этого никогда таких глобальных проблем не было. Мы всегда считали и продолжаем считать Таджикистан дружественной страной. Нам и дальше предстоит жить вместе, так Бог распорядился.

Руководители наших государств, президент страны Садыр Жапаров и глава Таджикистана Рахмон, договорились сначала в Самарканде на саммите ШОС, потом в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН мирно решить вопрос в ближайшее время. Правительственные комиссии по демаркации и делимитации со стороны обоих государств интенсивно работают, очень часто встречаются и метр за метром они продвигаются.

Здесь сложность в том, что граница в Баткенской области проходит по сложным участкам, через населенные пункты, по улице, или через дворы и даже дома. Так, что резать приходится по живому. Это трудный путь компромиссов. Без этого невозможно. Нужно идти на уступки. Если придется, то и вариант с обменом территориями можно рассмотреть. И конечно должно быть предварительное согласование с местным населением, так идет сейчас работа.

Мы бы, конечно, хотели, чтобы все было по-нашему, но мы и с их интересами должны считаться, потому что граница проходит между двумя государствами. И у них есть свои интересы. Этот баланс мы ищем и должны прийти к консенсусу.

Все процессы касающиеся определения границ должны идти мирным путем. За столом переговоров, дипломатическими путями", - заявил глава Совбеза.

Но фейки и вбросы все равно идут, чтобы пошатнуть ситуацию, нарушить равновесие…

"Да. Мы это наблюдаем, причем с обеих сторон. И со стороны Таджикистана, и с нашей стороны есть граждане, которые выбрасывают какие-то фейки. Чтобы напряженность возрастала. Но у нас достаточно воли и ответственности чтобы не поддаваться на это, и люди уже осознали, самое главное наши баткенцы, они очень мудро поступают, и этот вопрос касается в первую очередь непосредственно их самих, и их безопасности. В этом отношении они очень тесно сотрудничают с госорганами. Они надеются на скорейшее решение этого вопроса.

Мы этот процесс завершим, не ущемляя интересы наших граждан и государства, но в то же время считаясь с интересами соседней страны. Мы добиваемся того, чтобы и они считались с нашими интересами. Я надеюсь, в этом году мы все должны завершить.

Определимся с границами, дальше уже будет проще, может мы их и откроем. Всегда наши люди жили так. Экономика и торговля были всегда и шла свободно. Тем более сейчас такое время, нужно строить совместные предприятия. В целом проектов очень много. Нам нужно завершить с границей и двигаться дальше в мирном русле".