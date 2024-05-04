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В Ош в рамках акции "Огонь памяти" прибыла частица Вечного Огня

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- Бакыт Стамов
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В международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча частицы Вечного Огня от памятника Неизвестному солдату, прибывшей в рамках международной акции "Огонь памяти". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

В торжественной встрече приняли участие представители мэрии города Ош, Россотрудничества в Кыргызской Республике, Русского дома в Оше, генерального консульства РФ в Оше.

Отметим, что сегодня у мемориального комплекса "Вечный огонь" в Оше в рамках указанной международной акции пройдет митинг-реквием, зажжение огня у мемориала и передача частицы Вечного Огня в организации города Ош и другие города Кыргызстана, в том числе он будет доставлен в города Джалал-Абад, Узген и Кызыл-Кия.

Частичку Вечного Огня в память о героях Великой Отечественной войны в Ош доставили член центрального штаба всероссийского общественного движения "Народный фронт" актер театра и кино, доверенное лицо Президента России В.В. Путина Михаил Мамаев, руководитель Регионального исполкома "Народного фронта" в Красноярском крае, депутат Красноярского городского совета Оксана Ларионова, член Краснодарского регионального штаба "Народного фронта" Никита Костоправкин.

Отметим, что в этом году данная акция в Оше проводится во второй раз.


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URL: https://www.vb.kg/436866
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