На наследного принца Саудовской Аравии вновь совершено покушение

На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана было совершено покушение заговорщиками. Об этом сообщает СМИ.

Сообщается, что среди королевской гвардии много погибших.

Различные источники сообщают, что покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана было осуществлено путём подрыва автомашины, и что он сам жив, но погибли сотрудники его охраны.

По данным СМИ, инцидент произошел в Джедде. Наследника короля Саудовской Аравии Салмана попытался убить один из саудовских принцев.

Официальной информации пока нет.

Напомним, в августе 2017 года на наследного принца Мухаммеда бен Салмана уже совершали покушение.