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ГНС пресекла незаконный ввоз более 2 тонн вина

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Сотрудники Государственной налоговой службы выявили факт незаконного ввоза ликеро-водочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на внутреннем налоговом посту "Кемин" был пресечен факт незаконной перевозки ликероводочной продукции (вино) без акцизных марок общим объемом 2 тыс. 80 литров.

Транспортное средство с вышеуказанной продукцией было размещено на штрафную стоянку. В ближайшее время материалы будут переданы в соответствующие органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436927
Теги:
алкоголь, Кеминский район, контрабанда, ГНС
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