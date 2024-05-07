ГНС пресекла незаконный ввоз более 2 тонн вина

Сотрудники Государственной налоговой службы выявили факт незаконного ввоза ликеро-водочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на внутреннем налоговом посту "Кемин" был пресечен факт незаконной перевозки ликероводочной продукции (вино) без акцизных марок общим объемом 2 тыс. 80 литров.

Транспортное средство с вышеуказанной продукцией было размещено на штрафную стоянку. В ближайшее время материалы будут переданы в соответствующие органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.