В тюпской больнице начал функционировать современный флюорограф

Центр общеврачебной практики Тюпского района Иссык-Кульской области закупил современный цифровой флюорограф за 10 млн сомов на средства Фонда ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Фонд ОМС совместно с руководством центра, проведя анализ, установил, что имеющееся старое рентгеновское оборудование часто выходит из строя, заканчиваются рентгеновские пленки, и пациентам приходится ехать в город Каракол для прохождения обследований. Учитывая, что к данному Центру общеврачебной практики приписано более 60 тысяч жителей района, было принято решение о закупке нового цифрового флюорографа. Это оборудование позволит эффективно проводить медицинское обследование прямо на месте, без необходимости направлять пациентов в город, что значительно сэкономит время и средства пациентов, а также проводить не только диагностику заболеваний, но и профилактические обследования отметил директор Иссык-Кульского территориального управления ФОМС Талайбек Исаев.

Канат Мукамбетов, директор ЦОВП:"В течение последних тридцати лет впервые мы приобрели современный цифровой флюорограф. Средства выделил Фонд ОМС. Оборудование надежный и подходит как для обычных, так и для более сложных исследований пациентов. Врачи получают изображения высокого качества, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях их развития. При этом дозы рентгеновского излучения минимальны, что снижает его воздействие на здоровье. А дизайн кабины безопасен, легко моется и приятно выглядит."

Оборудование полностью интегрируется с медицинскими информационными системами, что обеспечивает комфортную и эффективную работу медицинского персонала.